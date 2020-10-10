Бизнесменов Бурятии гонят из Камбоджи

Как китайцы закрыли бурятский ресторан в своем "раю"



Райская жизнь существует не только в рекламных проспектах, но и в обыденной жизни. В этом смогли убедиться улан-удэнцы Александр и Евгения Гордеевы, когда восемь лет назад они перебрались на побережье Сиамского залива, в город Сиануквилль (Кампонгсаом), где открыли бурятский ресторан Modern Nomads («Современные кочевники»). Однако в прошлом году улан-удэнцы вынуждены уехать с райской территории. Оказалось, что из-за мощнейшего китайского экономического нашествия в Камбоджу многие ранее открытые иностранные предприятия из Европы и России фактически уничтожены. Подробнее об этом рассказал сам бизнесмен в интервью «Номер один».



Неравный бой



- Александр, что произошло с вашим проектом, ведь вы не один год прожили в Камбодже, открыли не только ресторан, но и отель? Почему решили возвратиться в Бурятию?



- Причин, почему уехали из Камбоджи, несколько, но главная из них - мы не учли китайского фактора, поскольку рассчитывали, что эта страна после последнего экономического кризиса в 2008 году продолжит развиваться и ресторанный бизнес будет иметь перспективы.



- Но ведь экономика страны ежегодно растет, причем высокими темпами.



- Рост ВВП есть, но он никак не касается большинства жителей страны, поскольку правительство страны отдало на откуп китайским инвесторам практически все побережье. Китайцы несколько лет назад начали постепенный ввод казино из Макао и стали строить их в Камбодже. Затем туда перебрался весь сопутствующий китайский бизнес, отели, рестораны, магазины, казино. Теперь в Сиануквилле большая часть туристической инфраструктуры китайская. И все бы ничего, но китайцы начали вытеснять тот бизнес, которые создали до них. Была поставлена задача зачистить весь местный рынок от конкурентов для китайского бизнеса. А для этого все средства хороши: и подкуп местных владельцев бизнеса, и экономический шантаж. Судя по всему, китайским фирмам для экспансии в другую страну дают целевые кредиты на развитие, и их не нужно возвращать. Поэтому они все там и скупили на корню, конкурировать с ними невозможно, да и какая может быть конкуренция у саранчи с посевами?



Бегство из рая



- Получается, что сегодня уже нет зеленых ростков иностранного бизнеса, которые позволивших разрушенной кхмерским диктатором Пол Потом стране начать с нуля создавать туристическую инфраструктуру?



- Да, французских, русских, итальянских ресторанов и отелей, сформировавших в Сиануквилле очень уютную атмосферу на побережье, почти не осталось. Сегодня весь город в строительной пыли, а на растущих многоэтажных отелях для китайцев даже нет вывесок на английском языке, одни иероглифы. Там многое заточено только на китайцев, сегодня диктующих все условия. Когда мы приехали в 2012 году, то арендовали помещение под ресторан за 300 долларов США, потом, когда китайцы начали строить казино, хозяева помещений задрали стоимость в несколько раз и мы были вынуждены переехать подальше от побережья. В конечном итоге нам установили ставку в 4000 долларов аренды в месяц. Сказали, что китайцы заплатят больше. Но это сумасшедшие деньги для бедной страны.



Кроме того, наши клиенты - иностранцы, живущие в Камбодже, видя ухудшение ситуации, массово стали уезжать. Резко снизилось и число российских туристов, которые любили посещать Modern Nomads. Фактически в конце мы работали только на аренду. И осенью прошлого года, еще до ковида, вынуждены уехать из страны. Можно сказать, даже рады, что вовремя унесли оттуда ноги.



- А откуда у китайских инвесторов такие деньги?



- До конца непонятно. По соседству с нами находилась парикмахерская, где китайцы арендовали у камбоджийцев каморку в 12 «квадратов» за 4500 долларов в месяц. Эти затраты, учитывая бедность основной части населения, невозможно отбить в принципе. Мой знакомый россиянин арендовал у камбоджийца участок земли, где разводил разную живность для ресторанов города. В один прекрасный день арендатору дали неделю, чтобы он убрался, поскольку камбоджиец уже продал эту землю китайцу за 12 млн долларов. Понятно, что обычный бизнес в таких условиях работать не может.



- А что произошло с российскими инвесторами? Их же очень много было до китайского нашествия…



- Да, русская диаспора была в Сиануквилле довольно большой. Но поскольку условия жизни стали невыносимыми, кто-то вернулся в Россию, а кто-то выбрал более благоприятные страны, чаще всего Тайланд, где еще можно что-то открыть. В итоге во всем Сиануквилле осталось только около 60 россиян. Даже самый известный русский в Камбодже бизнесмен Николай Дорошенко, партнер Сергея Полонского (который стал известен выражением «у кого нет миллиарда, могут идти в известном направлении». – Прим. ред.), постепенно перебирается в Гренаду.



Казино и нечистоты



- Александр, Камбоджа, расположенная между Тайландом и Вьетнамом, имеет отличную береговую линию, где круглый год плюс 30. Но если со всеми странами Юго-Восточной Азии Россию связывали до ковида прямые рейсы, то с Камбоджей нет прямого сообщения. Камбоджийские власти регулярно просили наших туроператоров запустить в страну хотя бы чартерные рейсы, но каждый раз получают ответ «нет». Почему?



- Ну а на что можно рассчитывать с такой экологией? Когда в Сиануквилле они застроили практически всю береговую линию - от центра города до пляжа Отресс - бетонными отелями и казино. Сбрасывающими нечистоты в залив без всякой очистки. Это на самом деле катастрофа. Так, китайцы выкупили землю, на которой стояли городские очистные сооружения, построенные еще французами, с накопителями и отстойниками. Потом очистные просто снесли, засыпали грунтом и построили там казино и отели.



- А куда они сливают отходы жизнедеятельности?



- В море, куда же еще. Там только от пляжа Соха до пляжа Индепенденс насчитали 27 выходящих на песок труб, из которых в залив льются черные потоки. Когда мы первый раз приехали, то пляж Отресс был как Баунти, и до 2015 года там еще водилась рыба. Теперь только крабы, да и то не везде...



- Как вам было возвращаться в Бурятию после долгих лет в тропическом раю?



- Для туристов это, может быть, и рай, но не для нас, мы же рестораторы и большую часть времени проводили на кухне или в зале. А в целом акклиматизация прошла быстро, просто возвратились к своему обычному состоянию.



- В Улан-Удэ готовите что-нибудь кхмерское?



- Нет, поскольку национальной кухни у них, по сути, нет, а то, что есть, неинтересно и невкусно. А вот тайские блюда готовим, правда, не всегда. Ну и бурятские, и монгольские блюда.



- Какие у вас планы на будущее?



- Поскольку мы, по сути, кочевники, то хочется ехать дальше. Но пока пандемия, особо никуда не двинешься. В общем, пока обосновались здесь, нашли работу, арендуем дом, живем с надеждами на лучшее.



- Спасибо за беседу!



Дмитрий Родионов, «Номер один».