В Улан-Удэ на улице, где провалились грузовики, снова появилась яма

Дорогу там ремонтировали два года назад





В столице Бурятии пользователи соцсетей вновь обратили внимание на большую яму, образовавшуюся на дороге по улице Балдынова.

«Когда-нибудь на этой улице будет праздник? Этой яме скоро год, в прошлом году здесь провалился КамАЗ, дорогу так «залатали», что опять яма. И что это за дорожная разметка такая, кривая-косая? Когда у нас в Бурятии будут делать все не через одно место?», возмущаются горожане в паблике «Аноним 03».



