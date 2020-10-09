09.10.2020
В Улан-Удэ на улице, где провалились грузовики, снова появилась яма

В Улан-Удэ на улице, где провалились грузовики, снова появилась яма

Дорогу там ремонтировали два года назад

В столице Бурятии пользователи соцсетей вновь обратили внимание на большую яму, образовавшуюся на дороге по улице Балдынова.

«Когда-нибудь на этой улице будет праздник? Этой яме скоро год, в прошлом году здесь провалился КамАЗ, дорогу так «залатали», что опять яма. И что это за дорожная разметка такая, кривая-косая? Когда у нас в Бурятии будут делать все не через одно место?», возмущаются горожане в паблике «Аноним 03».


Напомним, в апреле 2019 года на этом месте два грузовика, груженные пиломатериалом, «завязли» в новом асфальте. Ремонт этой дороги проводился в сентябре 2018 года, подрядчиком выступало ООО «МВ-Групп». После происшествия городские власти заставили подрядчика отремонтировать проблемный участок. Однако, как видно, ремонт продержался недолго.

Фото: «Аноним 03», vk.com/dtp_03
ремонт дороги
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