В Монголии вылечены 98 процентов заболевших COVID-19

Единственным новым инфицированным человеком оказался 36-летний дальнобойщик из России
В Монголии еще одного пациента с коронавирусом выписали и перевели в обсервационный стационар после успешного лечения, сообщил директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу. Вылечившаяся 57-летняя женщина 2 сентября прибыла на родину спецрейсом из Сиэтла, США, отмечает МОНЦАМЭ.
Общее число больных в Монголии составляет 315 человек. Из них 98 процентов или 308 человек успешно прошли лечение и полностью выздоровели, из которых в настоящее время 10 граждан находятся в санаториях и четверо под домашним наблюдением. У оставшихся 294 человек истек срок наблюдения и мониторинга состояния здоровья.
На сегодняшний день в НИЦИЗ лечатся семь пациентов от коронавируса. У шести из них заболевание проходит в легкой форме и у одного физическое состояние – удовлетворительное.
За последние двое суток в четырех вирусологических лабораториях был проведен 1281 тест и выявлен один новый случай заболевания. Инфицированным человеком оказался 36-летний дальнобойщик из России. 4 октября он въехал в Монголию через КПП Алтан-Булаг.
Фото: pixabay.com
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