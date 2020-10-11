В Бурятии быть угонщиком все сложнее

Тем не менее в республике все еще происходят угоны, причем как ОПГ, так и развлекающимися подростками



Статистика гласит – число угонов в Бурятии год от года снижается. Однако угонщики не оставили свое криминальное ремесло и продолжают орудовать на улицах Улан-Удэ и сельских районов. Оперативники уверяют – на сегодня в республике машины угоняют стихийно, квалифицированных преступных групп, специализирующихся на угонах и кражах машин, нет. О том, какие марки авто наиболее популярны сейчас у преступников, на какие часы приходится пик угонов и кто он, типичный угонщик, рассказали сотрудники уголовного розыска республиканского МВД.



Toyota - самая угоняемая



По данным полиции, в 2020 году по Бурятии зарегистрировано 163 угона, большая часть преступлений на сегодня уже раскрыта. В прошлом году произошло 202 угона, в 2018 году – 220 фактов «неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения».



- Подавляющее большинство угонов совершается на территории Улан-Удэ: в 2020 году в столице зафиксировано 89 преступлений этой категории. Лидером по регистрации угонов остается Октябрьский район, на его территории совершено 43 преступления. Второе место занимает Железнодорожный район (30 случаев), замыкает рейтинг Советский район города, на его территории зарегистрировано 16 угонов. Из районов республики на первом месте расположился Заиграевский: здесь совершено десять угонов, на втором – Мухоршибирский: девять угонов, на третьем – Северо-Байкальский, где зарегистрировано семь аналогичных преступлений, - рассказывает Максим Душенев, начальник отдела по раскрытию преступлений против собственности Управления уголовного розыска МВД по РБ.



По данным оперативников, пальму первенства в рейтинге самых угоняемых марок автомобилей в Бурятии на протяжении нескольких лет удерживает Toyota. Самые угоняемые модели этой марки - Corolla и Camry. Далее следуют автомашины отечественного производства, а именно Lada/«ВАЗ». Затем снова модели японского производителя: Toyota - Mark-2 и Corona Premio.



Вместе с тем популярность среди угонщиков набирают марки Nissan и Mazda, реже угоняют автомобили Honda и машины европейского производства. Если говорить о сельских районах, то угону чаще всего подвергаются автомобили отечественного производства и иномарки старых годов выпуска, ведь зачастую такие автомашины не оснащены охранными системами, их легче завести. Угнать новые авто намного сложнее, поэтому таких случаев в республике единицы.



- Угоны подразделяют на квалифицированные и ситуативные, - разъясняет Максим Душенев. – Преступлениями первого вида занимаются в основном группы, имеющие признаки организованности с четким распределением ролей. Это лица от 25 до 40 лет с широкими связями в криминальной среде, в собственности которых имеются дорогостоящие спецсредства для отключения охранных комплексов автомашин, с налаженными каналами сбыта похищенного имущества. Соответственно, и объектами преступных посягательств таких групп выступают автомобили класса премиум.



Угоны ради забавы



Что касается ситуативных краж и угонов, то ими занимаются, как правило, лица криминальной направленности с низким социальным статусом, не упускающие возможности поживиться чужим имуществом.



Большинство ситуативных краж и угонов автомашин провоцируют сами потерпевшие. Нередко владельцы авто оставляют их без присмотра, с открытыми дверьми и окнами. Во многих случаях и с ключами в замках зажигания, нередко даже с заведенным двигателем.



При этом немало угонов происходит по вине пьяного автовладельца. После того как он засыпает или сам отдает ключи от машины собутыльникам (порой малознакомым), они уезжают на его автомобиле за «добавкой» либо решают покататься на нем. Случается, что по пути угонщики совершают ДТП, бросают автомобиль и убегают. Как правило, только наутро, протрезвев, потерпевший заявляет об угоне.



- Есть такой вид преступников, кто совершает угоны ради забавы - чтобы покататься на машине, а после бросить ее. К ним в большинстве своем относятся молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет, часто беспризорные, ведущие аморальный образ жизни, состоящие на всевозможных профилактических учетах. Соответственно, объектами их преступных посягательств выступают машины с отсутствием каких-либо средств охраны. Те, что можно открыть и завести с помощью подручных средств. Зачастую такие угоны совершаются ночью из дворов многоквартирных домов и частных подворий (в том числе когда авто припаркованы возле ограды дома), - поясняет подполковник полиции.



Опытный оперативник подчеркивает, в настоящее время на территории Бурятии нет квалифицированных преступных групп, специализирующихся на кражах и угонах транспорта и совершающих подобные преступления серийно. Угонов дорогостоящих авто «под заказ» также не зарегистрировано. Хотя в прошлые годы такие факты случались. Тогда наиболее угоняемыми моделями были Toyota Land Cruiser, Toyota Harrier/Kluger, Lexus LX/RX.



Так, в 2018 году на территории республики орудовала организованная преступная группа, куда входили наш земляк и двое жителей Новосибирска. Подельники специализировались на угонах дорогостоящих внедорожников. Похищенные автомобили они планировали легализовать на территории соседних субъектов. Однако сотрудники уголовного розыска задержали всех фигурантов ОПГ, следствие доказало их причастность к четырем угонам машин премиум-класса.



Также угонами под заказ в 2019 году занималась группа из трех человек, жителей Забайкальского края, которые, помимо преступлений в Чите, угнали в Улан-Удэ четыре автомобиля разных годов выпуска. В 2015 году в Улан-Удэ орудовала организованная преступная группа из Иркутской области. Полиции тогда удалось установить их причастность к трем угонам дорогостоящих внедорожников на территории Бурятии.



- Все участники данных групп, а это организаторы, исполнители, пособники, скупщики, приговорены к реальным срокам лишения свободы, а также возмещению причиненного ущерба. Большую часть похищенных автомашин нам удалось изъять, - сообщает Максим Душенев.



Пик активности



Кстати, в прошлом году в Бурятии зарегистрирован всего один случай, когда преступники требовали выкуп за угнанный автомобиль Lexus RX350, однако подельников быстро задержали, а автомобиль передали владельцу.



Когда же чаще всего происходят угоны? Опытные оперативники констатируют: как правило, преступники выбирают для угонов ночное время - с часа ночи до восьми утра. Реже вечером, примерно с 17.00 до 24.00. Пик активности у автоугонщиков приходится на лето, в так называемый курортный сезон, но бывают всплески и в зимнее время, когда владельцы автомобилей легкомысленно оставляют свои машины незапертыми во время прогрева двигателя.



Интересная деталь - из числа угнанных автомобилей охранной сигнализацией было оснащено всего около 10%. Нередки случаи, когда владельцы машин забывали поставить своих железных коней «под охрану».



- Чтобы совершить угон автомобиля, современный преступник должен обладать определенными знаниями и навыками, ведь необходимо не только проникнуть в салон авто, но и завести его. В случае если машина находится под охранной сигнализацией, в сегодняшних реалиях нужен более «профессиональный» подход, - констатирует подполковник полиции Максим Душенев.



Тем не менее типичный угонщик сегодня – это ранее судимый за аналогичные преступления гражданин в возрасте от 20 до 40 лет или подросток от 14 лет, чаще из неблагополучной семьи.



Любовь Ульянова, «Номер один».