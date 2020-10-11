Что это значит и почему гордость за свои достижения еще не любовь?



«Нужно любить себя», «никто тебя не полюбит, пока ты сам себя не полюбишь». Часто ли вам приходится слышать такие фразы? Думается, постоянно. Но что такое – любить себя и как конкретно это делать? В разговоре с кандидатом психологических наук Игорем Бадиевым мы выяснили, что любовь – это не только чувство, а жалость к себе - еще не любовь.



Что такое я?



- Игорь Валерьевич, многие люди задаются вопросом - что такое любить себя? Разъясните, зачем нам это нужно?



- Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно разобраться, что есть любовь и что такое я? Начнем с самого сложного – что такое я? Когда мы используем это местоимение, нам интуитивно все понятно. Указывая на себя, мы говорим я – это я. Но не все так просто. Мы указываем на свое тело, некое физическое «Я», подразумевая под этим некий набор характеристик. Например, высокий, худой, полный блондин. Естественно, в психологическом плане для описания себя физического «Я» недостаточно.



Существует физическое «Я» как физический образ тела и есть представление о своем теле, отличающееся от того, как выгляжу на самом деле. Вспомните, приходилось ли вам когда-нибудь слышать свой голос на записи? Или смотреть на себя на видео? У многих людей это вызывает неприятные переживания. Свой голос кажется неприятным, на видеозаписи мы выглядим какими-то не такими. Почему это так? Потому что происходит сильная рассогласованность между реальным физическим «Я» (то, какое оно представлено в объективном мире) и нашим представлением о себе.



- Из-за чего это происходит?



- Потому что мы себя со стороны практически никогда не видим. Наше представление о себе (физическом) складывается из каких-то внешних источников. Например, изображения в зеркале, но отражение – это нечто иное, нежели реальность, зеркало искажает внешность. Когда мы говорим, то не слышим свой голос таким, каким он звучит для других людей. Мы слышим его внутри себя. Происходит диссонанс. Если человек не актер и не снимает себя постоянно на камеру, то ему очень трудно представить, как он выглядит со стороны. Так, даже на уровне физических характеристик происходит очень сильное рассогласование.



«Я» имеет разные грани, в зависимости от сфер жизни человека. В представлении человека о самом себе в результате рефлексии создается некий целостный образ «Я». Такое представление о себе, то, каким он себя представляет в совокупности всех своих физических и психологических свойств, иногда называют первичным селфом. Но в разных ситуациях человек выступает в различных своих ипостасях. Очень часто может случиться, что происходит очень сильное рассогласование между первичным селфом и так называемым социальным «Я» – тем образом, как я полагаю, как меня видят другие.



- Как можно обнаружить такую рассогласованность?



- Когда человек очень сильно переживает о том, что о нем подумают другие люди. Или произошла какая-то неприятная ситуация, человек стушевался, промолчал, а потом спустя какое-то время понял, как надо было в тот момент ответить и что сказать оппоненту.



Социальное «Я» – это результат взаимодействия человека с различными социальными группами, с другими людьми. Помимо этого, человек взаимодействует еще и сам с собой, поэтому есть такие понятия, как «Я реальное» и «Я идеальное». Первичный селф (каким я себя представляю, какой есть на самом деле) - это некое реальное «Я». Но у каждого человека есть еще и представление о том, каким я должен быть. Может происходить сильная рассогласованность между этими двумя представлениями.



Это то, что касается вопроса «что такое «Я». Под достаточно простым определением скрывается множество различных психологических феноменов, которые очень и очень сложны и рефлексивны.



Любовь – это не просто



Очень часто любовь относят к категории чувств. То есть это некое эмоциональное состояние. Хотя, наверное, это не совсем верно. Да, любовь – это чувство, но это не полное ее определение.



В любви можно выделить не только эмоциональный компонент, называемый нами чувством, но и другие компоненты. Такие как когнитивный – то есть мои представления об объекте своей любви и о любви вообще, а также поведенческий компонент (система поступков и поведение по отношению к этому объекту - то есть то, как я веду себя в соответствии с этим). В этом плане, когда мы говорим про любовь, мы все-таки в большей степени понимаем не столько чувство, сколько определенную характеристику отношений между людьми.



Любовь – это не просто чувство одного человека к другому, это отношение, которое имеет эмоциональный, поведенческий и когнитивный компонент. То есть что я чувствую к человеку, как представляю его, что о нем знаю и как я себя веду по отношению к нему. Но чувства могут быть противоречивыми, представления не очень полными, а поступки порой неадекватными.



Поэтому те отношения, называемые нами любовью, базируются на таких понятиях, как принятие человека (это знание его таким, какой он есть), переживание положительных эмоций и чувств, а также на поступках, основанных на принятии и признании, здесь мы часто говорим об уважении. Поэтому мы и говорим, что любовь – это не только и не сколько просто чувства, это такая система отношений, основанная на принятии, доверии и уважении.



- Между тем в обыденном языке мы отождествляем любовь только лишь с чувством.



- Да. Такое однобокое понимание любви порождает, например, такие казусы: «я люблю жену и люблю колбасу. Не могу же я есть только одну колбасу, поэтому почему я должен ограничиваться только одной женой?». Здесь происходит очень сильный перекос в чувственную сторону, и, естественно, когда говорим о любви, мы подразумеваем гораздо большее, нежели эмоциональное состояние.



Принятие, доверие, уважение



Итак, мы выяснили, что любовь основана на принятии, доверии и уважении. Любовь к себе предполагает характеристику отношений человека с самим собой, также подразумевающую принятие, доверие и уважение различных сторон своей личности. На основе этих отношений снимаются противоречия между различными гранями «Я». Например, между первичным и социальным «Я», реальным и идеальным. Конфликты между различными сторонами «Я» на основе этой системы отношений разрешаются.



- То есть рассогласованность нейтрализуется?



- Да, но саму рассогласованность никуда не деть. Она в любом случае будет, поскольку себе представляю одно, другие люди – другое, и я иначе представляю то, каким должен быть. Но наличие этих противоречий в случае принятия, доверия и уважения не сглаживается и не снимается, оно разрешается каким-либо конструктивным образом. То есть происходит поиск и нахождение тех решений, которые бы разрешили то или иное противоречие.



Допустим, в силу своих профессиональных обязанностей мне порой приходится говорить людям неприятные для них вещи. Но сам по себе я человек добрый и людей обижать не люблю. Происходит конфликт между первичным и социальным «Я». На основе отношения к самому себе я могу этот конфликт определенным образом разрешить, чтобы это не вызывало у меня каких-либо деструктивных переживаний как самоедство, самобичевание, тревогу. Каким образом я этот конфликт разрешу - вопрос другой. Его можно разрешить разными способами, например, могу принять тот факт, что хоть я и человек добрый, но это не значит, что должен быть добрым для всех, всегда и везде. Так, любовь к себе позволяет находить способы разрешения противоречий между различными гранями своего «Я». Это и есть любовь к себе – принятие себя, доверие к себе, уважение себя.



- Какие явления неправильно трактуются как любовь к себе?



- Самое распространенное – это жалость к себе. Предполагается, что когда себя жалею, я себя люблю. Но это совсем не так, жалость и любовь – разные вещи. Жалость предполагает умаление возможностей человека. Когда мы испытываем жалость к кому-то, мы, грубо говоря, считаем их ущербными по сравнению с самими собой. Помните слова Горького: «Жалость унижает человека»? Наверное, он был прав, поскольку происходит неявное унижение.



Когда испытываем жалость к себе, то, по сути, мы себя унижаем, считаем себя ущербными. Естественно, ни о каком уважении речи быть не может. Получается, если себя жалею, я себя не уважаю. Нет признания своих заслуг, своих возможностей. Я себе в этом отказываю.



Что еще ошибочно трактуется как любовь к себе? Гордость за какие-либо достижения. Например, я чего-то достиг и испытываю по этому поводу положительное эмоциональное переживание по отношению к себе – могу гордиться собой, уважать за свои достижения. Но это отношение нельзя назвать любовью. Да, гордость – это уважение, но почему это не любовь? Потому что такое отношение к себе условное.



То есть имеется определенное условие для того, чтобы я так к себе относился. Получается, чтобы любить себя, мне необходимо чего-то достичь. А если успехов нет, то, значит, я не достоин любви. А ведь любовь по определению – это отношение, не требующее условий, она безусловна. Принятие, доверие и уважение к себе не предполагают наличие каких-либо условий. Как и любовь к другому человеку. Но есть и такое понятие, как условная любовь, ее часто можно встретить по отношению к детям: «Если ты будешь хорошо себя вести, то я буду тебя любить».



Третье – любовь к себе в ущерб другим. Как это проявляется? «Я такой, какой есть, и если вам это не нравится, если от этого вы испытываете неудобство, то это ваши проблемы, отстаньте от меня».



Такое отношение к себе часто называют эгоцентризмом. Я себя люблю, а на вас мне наплевать. Замечу, это не любовь к себе, не эгоизм, это явление называется эгоцентризм. Почему это не любовь? Потому что здесь нет признания себя таким, какой ты есть. Это результат непонимания себя, различных граней собственной личности и своих ролей в различных социальных отношениях. Ведь личность многогранна и проявляется в различных социальных отношениях.



Когда мы говорим «главное - я, а другие люди мне безразличны», то тем самым игнорируем очень важную часть своей личности, связанную с отношением с другими людьми. Происходит полное игнорирование границ личности других людей и, соответственно, границ своей личности. Это результат непонимания, непризнания себя, игнорирования очень важных аспектов функционирования своего собственного «Я».



Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».

Вопросы психологу вы можете задать по адресу: «Нужно любить себя», «никто тебя не полюбит, пока ты сам себя не полюбишь». Часто ли вам приходится слышать такие фразы? Думается, постоянно. Но что такое – любить себя и как конкретно это делать? В разговоре с кандидатом психологических наук Игорем Бадиевым мы выяснили, что любовь – это не только чувство, а жалость к себе - еще не любовь.- Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно разобраться, что есть любовь и что такое я? Начнем с самого сложного – что такое я? Когда мы используем это местоимение, нам интуитивно все понятно. Указывая на себя, мы говорим я – это я. Но не все так просто. Мы указываем на свое тело, некое физическое «Я», подразумевая под этим некий набор характеристик. Например, высокий, худой, полный блондин. Естественно, в психологическом плане для описания себя физического «Я» недостаточно.Существует физическое «Я» как физический образ тела и есть представление о своем теле, отличающееся от того, как выгляжу на самом деле. Вспомните, приходилось ли вам когда-нибудь слышать свой голос на записи? Или смотреть на себя на видео? У многих людей это вызывает неприятные переживания. Свой голос кажется неприятным, на видеозаписи мы выглядим какими-то не такими. Почему это так? Потому что происходит сильная рассогласованность между реальным физическим «Я» (то, какое оно представлено в объективном мире) и нашим представлением о себе.- Потому что мы себя со стороны практически никогда не видим. Наше представление о себе (физическом) складывается из каких-то внешних источников. Например, изображения в зеркале, но отражение – это нечто иное, нежели реальность, зеркало искажает внешность. Когда мы говорим, то не слышим свой голос таким, каким он звучит для других людей. Мы слышим его внутри себя. Происходит диссонанс. Если человек не актер и не снимает себя постоянно на камеру, то ему очень трудно представить, как он выглядит со стороны. Так, даже на уровне физических характеристик происходит очень сильное рассогласование.«Я» имеет разные грани, в зависимости от сфер жизни человека. В представлении человека о самом себе в результате рефлексии создается некий целостный образ «Я». Такое представление о себе, то, каким он себя представляет в совокупности всех своих физических и психологических свойств, иногда называют первичным селфом. Но в разных ситуациях человек выступает в различных своих ипостасях. Очень часто может случиться, что происходит очень сильное рассогласование между первичным селфом и так называемым социальным «Я» – тем образом, как я полагаю, как меня видят другие.- Когда человек очень сильно переживает о том, что о нем подумают другие люди. Или произошла какая-то неприятная ситуация, человек стушевался, промолчал, а потом спустя какое-то время понял, как надо было в тот момент ответить и что сказать оппоненту.Социальное «Я» – это результат взаимодействия человека с различными социальными группами, с другими людьми. Помимо этого, человек взаимодействует еще и сам с собой, поэтому есть такие понятия, как «Я реальное» и «Я идеальное». Первичный селф (каким я себя представляю, какой есть на самом деле) - это некое реальное «Я». Но у каждого человека есть еще и представление о том, каким я должен быть. Может происходить сильная рассогласованность между этими двумя представлениями.Это то, что касается вопроса «что такое «Я». Под достаточно простым определением скрывается множество различных психологических феноменов, которые очень и очень сложны и рефлексивны.Очень часто любовь относят к категории чувств. То есть это некое эмоциональное состояние. Хотя, наверное, это не совсем верно. Да, любовь – это чувство, но это не полное ее определение.В любви можно выделить не только эмоциональный компонент, называемый нами чувством, но и другие компоненты. Такие как когнитивный – то есть мои представления об объекте своей любви и о любви вообще, а также поведенческий компонент (система поступков и поведение по отношению к этому объекту - то есть то, как я веду себя в соответствии с этим). В этом плане, когда мы говорим про любовь, мы все-таки в большей степени понимаем не столько чувство, сколько определенную характеристику отношений между людьми.Любовь – это не просто чувство одного человека к другому, это отношение, которое имеет эмоциональный, поведенческий и когнитивный компонент. То есть что я чувствую к человеку, как представляю его, что о нем знаю и как я себя веду по отношению к нему. Но чувства могут быть противоречивыми, представления не очень полными, а поступки порой неадекватными.Поэтому те отношения, называемые нами любовью, базируются на таких понятиях, как принятие человека (это знание его таким, какой он есть), переживание положительных эмоций и чувств, а также на поступках, основанных на принятии и признании, здесь мы часто говорим об уважении. Поэтому мы и говорим, что любовь – это не только и не сколько просто чувства, это такая система отношений, основанная на принятии, доверии и уважении.- Да. Такое однобокое понимание любви порождает, например, такие казусы: «я люблю жену и люблю колбасу. Не могу же я есть только одну колбасу, поэтому почему я должен ограничиваться только одной женой?». Здесь происходит очень сильный перекос в чувственную сторону, и, естественно, когда говорим о любви, мы подразумеваем гораздо большее, нежели эмоциональное состояние.Итак, мы выяснили, что любовь основана на принятии, доверии и уважении. Любовь к себе предполагает характеристику отношений человека с самим собой, также подразумевающую принятие, доверие и уважение различных сторон своей личности. На основе этих отношений снимаются противоречия между различными гранями «Я». Например, между первичным и социальным «Я», реальным и идеальным. Конфликты между различными сторонами «Я» на основе этой системы отношений разрешаются.- Да, но саму рассогласованность никуда не деть. Она в любом случае будет, поскольку себе представляю одно, другие люди – другое, и я иначе представляю то, каким должен быть. Но наличие этих противоречий в случае принятия, доверия и уважения не сглаживается и не снимается, оно разрешается каким-либо конструктивным образом. То есть происходит поиск и нахождение тех решений, которые бы разрешили то или иное противоречие.Допустим, в силу своих профессиональных обязанностей мне порой приходится говорить людям неприятные для них вещи. Но сам по себе я человек добрый и людей обижать не люблю. Происходит конфликт между первичным и социальным «Я». На основе отношения к самому себе я могу этот конфликт определенным образом разрешить, чтобы это не вызывало у меня каких-либо деструктивных переживаний как самоедство, самобичевание, тревогу. Каким образом я этот конфликт разрешу - вопрос другой. Его можно разрешить разными способами, например, могу принять тот факт, что хоть я и человек добрый, но это не значит, что должен быть добрым для всех, всегда и везде. Так, любовь к себе позволяет находить способы разрешения противоречий между различными гранями своего «Я». Это и есть любовь к себе – принятие себя, доверие к себе, уважение себя.- Самое распространенное – это жалость к себе. Предполагается, что когда себя жалею, я себя люблю. Но это совсем не так, жалость и любовь – разные вещи. Жалость предполагает умаление возможностей человека. Когда мы испытываем жалость к кому-то, мы, грубо говоря, считаем их ущербными по сравнению с самими собой. Помните слова Горького: «Жалость унижает человека»? Наверное, он был прав, поскольку происходит неявное унижение.Когда испытываем жалость к себе, то, по сути, мы себя унижаем, считаем себя ущербными. Естественно, ни о каком уважении речи быть не может. Получается, если себя жалею, я себя не уважаю. Нет признания своих заслуг, своих возможностей. Я себе в этом отказываю.Что еще ошибочно трактуется как любовь к себе? Гордость за какие-либо достижения. Например, я чего-то достиг и испытываю по этому поводу положительное эмоциональное переживание по отношению к себе – могу гордиться собой, уважать за свои достижения. Но это отношение нельзя назвать любовью. Да, гордость – это уважение, но почему это не любовь? Потому что такое отношение к себе условное.То есть имеется определенное условие для того, чтобы я так к себе относился. Получается, чтобы любить себя, мне необходимо чего-то достичь. А если успехов нет, то, значит, я не достоин любви. А ведь любовь по определению – это отношение, не требующее условий, она безусловна. Принятие, доверие и уважение к себе не предполагают наличие каких-либо условий. Как и любовь к другому человеку. Но есть и такое понятие, как условная любовь, ее часто можно встретить по отношению к детям: «Если ты будешь хорошо себя вести, то я буду тебя любить».Третье – любовь к себе в ущерб другим. Как это проявляется? «Я такой, какой есть, и если вам это не нравится, если от этого вы испытываете неудобство, то это ваши проблемы, отстаньте от меня».Такое отношение к себе часто называют эгоцентризмом. Я себя люблю, а на вас мне наплевать. Замечу, это не любовь к себе, не эгоизм, это явление называется эгоцентризм. Почему это не любовь? Потому что здесь нет признания себя таким, какой ты есть. Это результат непонимания себя, различных граней собственной личности и своих ролей в различных социальных отношениях. Ведь личность многогранна и проявляется в различных социальных отношениях.Когда мы говорим «главное - я, а другие люди мне безразличны», то тем самым игнорируем очень важную часть своей личности, связанную с отношением с другими людьми. Происходит полное игнорирование границ личности других людей и, соответственно, границ своей личности. Это результат непонимания, непризнания себя, игнорирования очень важных аспектов функционирования своего собственного «Я».Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».Вопросы психологу вы можете задать по адресу: pismo77@inbox.ru