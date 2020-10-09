В Бурятии нелегальные пилорамы стали искать с воздуха

Это поможет более эффективно бороться с незаконным оборотом древесины



В Заиграевском районе Бурятии запустили пилотный проект по поиску нелегальных пилорам и пунктов приема и отгрузки древесины с помощью дрона. Специалисты Республиканского агентства лесного хозяйства провели облет с помощью беспилотника сельского поселения «Илькинское», сообщили в РАЛХ.



«Всего в поселении восемь зарегистрированных пунктов приема и отгрузки древесины. Однако, с высоты птичьего полета мы обнаружили несколько земельных участков, где есть признаки складирования и переработки древесины. Нелегальные лесоперерабатывающие пункты влекут за собой захват земель муниципального образования. Складированные отходы переработки древесины представляют собой пожарную опасность не только для муниципального образования, но и ближайшего лесного массива» - рассказал консультант отдела лесного надзора Республиканского агентства лесного хозяйства, Виктор Казанцев.



Участники совещания проходившего в районе совещания по незаконным рубокам решили сразу проехать на места, где могли действовать нелегальные пункты приема и отгрузки древесины. По итогам выездов выявлено три нелегальных пункта. Кроме этого, будут инициированы проверки по надлежащему использованию земельных участков. Как отмечают участники выезда, использование беспилотника поможет более эффективно бороться с нелегальными пилорамами и пунктами приема и отгрузки древесины.



В Бурятии на сегодня зарегистрировано 796 пунктов приема, в начале года их было на 63 пункта больше. Всего с начала года специалисты проверили 467 пунктов приема и отгрузки древесины и выявили 420 нарушений. Все материалы направлены в уполномоченные органы для принятия мер реагирования. Также специалисты выявили 28 незарегистрированных пунктов приема.



Вся информация направлена в прокуратуру Бурятии и иные заинтересованные органы для принятия мер реагирования.



Фото: РАЛХ

