В Забайкалье вернули ограничения из-за COVID-19

В крае число заболевших коронавирусом за сутки в три раза больше, чем выздоровевших



В Забайкальском крае сегодня введены дополнительные ограничительные мероприятия, связанные со всплеском заболеваемости коронавирусной инфекцией. Эти меры призваны сократить рост заболеваемости, сохранить жизнь и здоровье забайкальцев. Подписано соответствующее постановление губернатора края, сообщил официальный портал краевой администрации.



Запрещаются на период действия режима повышенной готовности проведение культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных мероприятий с общей численностью более 50 человек, за исключением проведения мероприятий в дистанционном режиме.



Для проведения вышеперечисленных мероприятий, где будут принимать участие менее 50 участников, нужно не позднее, чем за семь рабочих дней до начала, направить в администрацию муниципального образования (города или района) уведомление о проведении, получить соответствующее согласование.



Деловые мероприятия установлено проводить исключительно в дистанционном режиме, за исключением мероприятий общей численностью не более 20 человек по вопросам жизнеобеспечения населения.



В общественных местах продолжает действовать строгий масочный режим.



Также решено приостановить с 9 октября по 22 октября включительно деятельность зрелищно-развлекательную прочую в части функционирования танцплощадок, дискотек. Пункты общественного питания должны завершать работу не позднее 24:00, заполнение заведения должно составлять не более 50% от предусмотренного числа посетителей.

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Ужесточение мер профилактики объяснимо: в Забайкалье заболевших COVID за сутки в три раза больше, чем выздоровевших. По данным регионального оперштаба, еще у 140 человек подтвержден диагноз COVID-19. За весь период зафиксировано 7255 случаев. Вылечены и выписаны за весь период – 5330 человек. Общее число летальных случаев – 72. По свидетельствам краевых СМИ, бригады «скорой помощи» в Чите в последние дни едва справляются с вызовами.



Фото: 75.ru

