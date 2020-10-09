Глава Бурятской митрополии РПЦ призвал мирян помочь врачам

Владыка Иосиф считает, что нужно трезво смотреть на ситуацию с COVID-19



Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф обтратился к православным жителям республики с призывом «выполнять рекомендации врачей, поступать по совести, трезво смотреть на ситуацию, а главное – мы должны хранить мир в сердце и спокойствие в душе» в связи с новым ростом числа заболеваний коронавирусом в республике.



«Сегодня наши врачи ежедневно совершают подвиг, находясь в особой близости к носителям вируса. Они трудятся, исполняя Божию заповедь о любви к ближнему. Они в период внутреннего смущения и страха перед болезнью отдают все свои силы на борьбу с ней, чтобы помочь всем нам. Им тоже бывает страшно, они тоже сильно устают. Ведь это тяжелый труд, по многу часов находиться в защитном костюме. Поэтому долг каждого православного христианина облегчить труд медицинских работников», - говорится в обращении, размещенном сегодня на сайте «Православная Бурятия».



Владыка посчитал важным напомнить всем о коварных свойствах нового вируса. «Прошу надевать маску, если рядом с вами есть люди, чаще мыть руки, дезинфицировать те предметы, которыми вы пользуетесь. При появлении недомогания, слабости, даже небольшом повышении температуры, головной боли, при появлении каких-то расстройств обязательно самоизолироваться, то есть не приходить на работу, учебу, в храм, не идти в гости, а обратиться к врачу, сдать анализ на COVID-19», - отметил он.



По словам митрополита, «очень важно не забывать, что мы можем невольно оказаться причиной болезни и страданий других людей».



«Не нужно себя успокаивать тем, что сейчас вирус переносится менее болезненно – всем нам известны очень тяжелые случаи. Не нужно оправдывать свой отказ от защитных мер тем, что все должны рано или поздно переболеть. Нужно соблюдать осторожность, и если уж вы заболеете, то не из-за своей беспечности и безответственности, а тогда, когда Бог попустит, невзирая на все наши предосторожности», - подчеркнул глава Бурятской митрополии.



Фото: pravoslavnaya-buryatiya.ru





