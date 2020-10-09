Житель Бурятии осужден за попытку дачи взятки инспектору ГИБДД

Автоинспектор отказался брать 35 тысяч рублей у нетрезвого водителя



Житель Северобайкальска признан виновным в «даче взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Следствием и судом установлено, что вечером 13 августа нынешнего года 47-летний Валерий Овчинников, употреблявший накануне алкогольные напитки, решил продолжить возлияния и поехал на своем автомобиле марки «Тойота Королла» в продуктовый магазин в Северобайкальск. Там он приобрел спиртное, часть сразу выпил и с остатками направился на берег озера Байкал, где собирался поужинать.



По пути его остановили сотрудники Госавтоинспекции, патрулировавшие проезжую часть. При проверке документов полицейские по внешним признакам и запаху алкоголя изо рта определили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, после чего стали составлять протокол об административном правонарушении. Желая избежать ответственности, Овчинников достал из кошелька 35 тысяч рублей, которые с соответствующими просьбами положил на сиденье возле инспектора, передав таким образом взятку. Однако сотрудники Госавтоинспекции деньги не приняли и сразу же зафиксировали попытку водителя подкупить представителей власти.



Приговором суда Овчинникову назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года. Сумма взятки обращена судом в доход государства. Приговор вступил в законную силу.



Фото: «Номер один»



