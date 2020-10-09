09.10.2020
Жителей Бурятии призвали сидеть дома

Жителей Бурятии призвали сидеть дома

Любые контакты следует минимизировать

Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев выступил с очередным обращением к жителям республики.

«У нас в республике продолжается рост заболеваемости COVID-19. Приближаются выходные, и в связи с этим я призываю вас максимально оставаться дома, воздержаться от посещения общественных мест, минимизировать любые контакты. А при необходимости посещения магазина строго соблюдать все меры профилактики», - сказал Сергей Ханхареев.

Напомним, последнее время в Бурятии ежедневно фиксируют около сотни новых больных коронавирусной инфекцией. Так, за прошедшие сутки коронавирус выявлен у 98 человек, три человека скончались.

Фото: Роспотребнадзор Бурятии
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