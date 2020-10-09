В выходные Бурятию накроет снег

Ожидаются усиление ветра до 24 метров в секунду и понижение температур на 8 и более градусов



В Бурятии, по данным республиканского гидрометцентра, 9 октября во второй половине дня по юго-западу и 10 октября ожидаются мокрый снег и снег, ночью по южному Прибайкалью и юго-западу до сильных с установлением снежного покрова.



Местами налипание мокрого снега на проводах, гололедица, на перевалах снежные накаты, усиление ветра до 24 метров в секунду. Понижение температурного фона на 8 и более градусов.



Как сообщает Главное управление МЧС России по Бурятии, проводится ряд превентивных мероприятий. Детализированные прогнозы и модели развития обстановки доведены до всех муниципальных образований через Единые дежурно-диспетчерские службы. Особое внимание обращено на готовность служб жизнеобеспечения (энергетики, ЖКХ).



Специалисты рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности:



- водителям при передвижении на автотранспорте - соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию, по возможности отказаться от дальних поездок;

- при усилении ветра – лучше ограничить выход из зданий;

- с понижением температуры необходимо уделять повышенное внимание печному отоплению, электрическим и газовым приборам.



В случае происшествий необходимо обращаться по телефонам «101» или «112».



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