В Улан-Удэ на стене дома появилась картина высотой в 9 этажей

Группа художников рисовала ее в течение нескольких недель





В Улан-Удэ в доме по ул. Жердева, 40 появился объект стрит-арта - настенная картина, посвященная семейным ценностям.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, 9-этажка стоит на видном месте, у поворота ул. Жердева. Здесь идут большие автомобильные и пешеходные потоки, рядом находится женская консультация городской поликлиники №3, по аллее им. Эржены Будаевой можно быстро добраться до МУП КСК и крупных медицинских учреждений города.





Когда эскиз был согласован и решился вопрос с красками и автовышкой, художники приступили к работе. В течение нескольких недель, когда позволяли погодные условия, начиная от первых набросков-контуров закрашивались огромные площади. Улан-удэнские художники впервые выполняли картину такого масштаба, хотя ранее в мае они поздравили горожан с 75-летием Великой Победы, когда нанесли на торец двухэтажного жилого дома №30 на улице Смолина репродукцию известной фронтовой фотографии «Комбат».





С идеей украсить дом картиной выступил депутат горсовета Геннадий Бадмаев. Он попросил художников нарисовать картину, посвященную семье, детям, семейным ценностям. Лидер команды художников Валентин Мокрий предложил выполнить работу в стиле мурал - это чрезвычайно большое произведение искусства, чаще всего картина или огромное «граффити», нанесенное на поверхность стены. Муралы — это современное уличное искусство, которое направлено на придание красоты зданиям. Подобные изображения присутствуют во многих крупных городах.В начале октября основная часть картины на ул. Жердева, 40 была закончена. Сейчас в зависимости от погодных условий идет доработка ее элементов. Также будут установлены 6 светодиодных светильников для подсветки картины ночью. Художники для придания эксклюзивности использовали специальные флуоресцентные краски, которые светятся ночью. Для свечения краски необходим небольшой внешний источник света.Скоро картина уже будет полностью завершена, отметили в пресс-службе мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ