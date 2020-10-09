Больницы Бурятии получили 18 новых машин скорой помощи

На обновление автопарка службы скорой помощи республики выделено 52 млн руб из федерального бюджета



Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил сегодня главным врачам медицинских учреждений республики ключи от новых машин скорой помощи, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Восемнадцать карет получили: Баунтовская, Баргузинская, Бичурская, Петропавловская, Еравнинская, Заиграевская, Закаменская, Иволгинская, Кабанская, Муйская, Нижнеангарская, Тарбагатайская, Тункинская, Хоринская центральные районные больницы и Станция скорой медицинской помощи Улан-Удэ.



На обновление автопарка службы скорой помощи республики выделено 52 миллиона рублей из федерального бюджета. Медицинские учреждения обеспечиваются новыми автомобилями для бригад скорой помощи во исполнение поручений президента России Владимира Путина. Глава государства особо отметил необходимость повышения доступности медицинской помощи в своем послании Федеральному Собранию в начале этого года.



«До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех, я хочу это подчеркнуть, именно во всех без исключения населенных пунктах России, для всех граждан, где бы они ни жили», - отметил Владимир Путин.



Обновление автопарка позволит значительно улучшить и ускорить работу бригад скорой медицинской помощи, обеспечить своевременное и качественное оказание скорой медицинской помощи с соблюдением принципа «золотого часа».



«Сегодня в особенно напряженном режиме работает вся система здравоохранения. Я в первую очередь хотел бы выразить огромную благодарность нашим медицинским работникам. И, конечно, вместе с вами делим радость – сегодня дополнительно республика получила 18 новых машин, а 11 мы получили в начале года. Это за счет федерального бюджета, за счет постоянной поддержки президента. И с такой поддержкой мы обязательно со всеми проблемами справимся – с коронавирусом и с другими болезнями», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Машины предназначены для проведения лечебных мероприятий силами врачебной, фельдшерской бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе. Так, в комплектацию автомобилей класса «С» входит все необходимое для реанимационных мероприятий медицинское оборудование: дефибрилляторы, электрокардиографы, пульсоксиметры, электронные аппараты для проведения управляемой, вспомогательной искусственной вентиляции легких, экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный, ингаляторы и т.д.



«Мы – из самого отдаленного населенного пункта Кабанского района – поселка Выдрино, в 180 км от районного центра. Такого автомобиля у нас не было еще, новая машина оснащена 32 единицами медоборудования. Все это во многом улучшает условия оказания помощи. Так, здесь есть электрокардиограф трехканальный, очень компактный, легко транспортируемый. Трехканальный, это значит, он записывает сразу три отведения, что очень важно для быстрой диагностики инфарктов. Много можно назвать таких преимуществ», - рассказала фельдшер отделения скорой медицинской помощи Выдринской участковой больницы Татьяна Асламова.



Это очередной этап в обеспечении медиков комфортными условиями работы и современными возможностями оказания медицинской помощи. Только в прошлом году новые 13 автомобилей скорой помощи получили 12 медицинских организаций республики, и 11 автомобилей скорой помощи класса «С» поступили в Бурятию в начале этого года.



Фото: egov-buryatia.ru



















