В Улан-Удэ вновь заработал волонтёрский штаб

Вторая «волна» коронавируса снова делает востребованным движение добровольцев





В Улан-Удэ региональное отделение ОНФ возобновило с 1 октября работу волонтерского штаба по оказанию помощи пожилым и маломобильным людям на время распространения коронавируса, сообщили в региональном исполкоме ОНФ.



Пожилые люди снова находятся в особой группе риска в связи со второй «волной» коронавирусной инфекции. Это особенно актуально для Бурятии, где из-за резкого роста заболеваемости режим ограничительных мероприятий продлен до конца октября.



Волонтерский штаб ОНФ в рамках акции социальной ответственности и взаимопомощи «Мы вместе» действовал в Бурятии с февраля по сентябрь 2020 года. За это время волонтеры штаба помогли нескольким тысячам граждан. С октября этого года волонтеры, среди которых активисты ОНФ, волонтеры-медики, «Российские студенческие отряды» и другие НКО, помогают пожилым и маломобильным гражданам своевременно получить льготные лекарственные препараты. Работа началась в помощь медучреждениям, которые обеспечивают льготные категории граждан жизненно необходимыми лекарствами.



«Поликлиники ежедневно формируют списки людей, нуждающихся в помощи по доставке льготных лекарственных препаратов, которые передаются бригадам волонтеров в специальных боксах. Сейчас в среднем поступает по 20 заявок из медучреждений, которые мы обслуживаем. Это городские поликлиники №2, №5. Это только начало. В дальнейшем заявок ожидается на порядок больше, поэтому важна помощь неравнодушных граждан, готовых присоединиться к нам», - отметил волонтер Алексей Петраковский.



Член регионального штаба ОНФ, главный врач городской поликлиники №2 Виктория Колмакова добавила, что всех волонтеров, работающих в штабе ОНФ, ежемесячно будут тестировать на базе поликлиники №2 на коронавирусную инфекцию. Таким образом, удастся защитить от заражения не только добровольцев, но и обратившихся к ним за помощью жителей.



Помощь в волонтерской работе штабу ОНФ оказывают и частные организации. Так, ООО «Бурятпроектреставрация» выделила спонсорские средства на топливные карты и обеспечение питанием волонтеров. Мэрия Улан-Удэ и правительство Бурятии в свою очередь выделили волонтерам два автомобиля для перевозки льготных лекарственных препаратов по адресам нуждающихся горожан.



Фото: onf.ru

