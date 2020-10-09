В Бурятии разгорается скандал с антисептиками для школ

Прокуратура республики проверяет публикации СМИ о закупке негодных дезинфицирующих средств минобразованием



Прокуратурой Бурятии организована проверка по публикациям в средствах массовой информации о нарушениях, допущенных министерством образования и науки республики Бурятия при закупке дезинфицирующих средств для школ. Как сообщила пресс-служба надзорного органа, в ходе проверки будет дана оценка соблюдения министерством законодательства о закупках для государственных и муниципальных нужд.



Напомним, все началось 7 октября с поста в соцсетях активиста ОНФ Максима Киреенко. Его внимание привлекли бутылочки «антисептиков» VAITEX в школах. «Антисептик» в кавычках, потому что даже на этикетке указано, что это не антисептик, а средство для рук с антибактериальным эффектом. Как выяснилось, их произвела компания «Новахим» из Екатеринбурга, которая занимается обеспечением автомобильной и другой промышленности современными смазочно-охлаждающими жидкостями высокого качества. Кроме антисептика к продаже предлагается незамерзайка, машинные масла и прочие технические жидкости. Однако средств для рук, в том числе с содержанием спирта более 70%, на сайте компании нет. Закупленное минобразом республики косметическое средство не является антисептиком. Закупка данных «антисептиков» осуществлялась централизованно министерством образования Республики Бурятия путем заключения 2 и 10 сентября 2020 года двух договоров по цене 350 рублей за литр. Общая сумма контрактов более 60 миллионов рублей. Закупка проводилась у единственного поставщика без проведения торгов, правда, по дешевой цене. Но приобретена косметика от производителя незамерзайки, утверждает активист ОНФ.



Министерство образования и науки 8 октября распространило пресс-релиз, в котором категорично утверждало, что «приобретенные ранее антисептики для школ соответствует требованиям Роспотребнадзора».



В частности, ведомство настаивало на том, что в состав приобретенных средств для обработки рук с антибактериальным эффектом входит: изопропиловый спирт не менее 70%, вода, глицерин, четвертичные аммониевые основания, ПАВ, отдушка. Закупленные кожные антисептики прошли лабораторные испытания в Центре гигиены и эпидемиологии Свердловской области, имеют положительное экспертное заключение и соответствуют требованиям Роспотребнадзора.



В ответ активист ОНФ сделал еще одну публикацию, в которой настаивает на том, что «приобретенное средство эффективно против микробов, а эффективность против вирусов не доказана».



Разумеется, в этом споре без авторитетного арбитра не обойтись. Кто прав, а кто нет? Ответ на этот вопрос теперь даст прокуратура. Ведь кроме чисто химической темы спора в нем есть бюрократический нюанс – закупка у единственного поставщика. А это плохой признак в любой госзакупке.



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