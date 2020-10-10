В Бурятии число заболевших коронавирусом приближается к восьми тысячам

За сутки медики выявили 97 новых случаев заражения



По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 10.10.2020 зарегистрировано 7945 (+97) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. Темп прироста за сутки составил 20%. Из 97 случаев заболевания 66 зарегистрированы в г. Улан-Удэ. По г. Улан-Удэ – 4840 (61% от общего числа инфицированных).



Успешно завершили лечение и выписались из больниц 6235 человек, умерло 83 человека. Проходят лечение в стационарах республики 903 больных. На амбулаторном лечении находятся 724 пациента.



Из 97 новых случаев COVID-19: 56 чел. - обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Заболевшие связывают свое заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия, определение границ эпидочагов и круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. Круг контактных лиц составляет 3450 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 129 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.



На 8:00 ч. 10 октября, в инфекционных стационарах Республики Бурятия с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 903 пациента, из них 9 детей. Состояние детей удовлетворительное.



В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1171 койка, занято – 961, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 903, свободно 210 коек. Занятость коечного фонда составляет 82,1%.

На 08:00 ч. 10.10.2020 проходят амбулаторное лечение 724 пациента с COVID-19 с легким течением заболевания.



Всего выздоровели от COVID-19 – 6235 (+89) человек. Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 83 (+1) человека.

В стационаре на ул. Солнечная, 4 «а» умерла пациентка 68 лет с новой коронавирусной инфекцией тяжелого течения, осложненной двухсторонней пневмоний, с сопутствующей хронической патологией – ИБС, перенесенный инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь, перенесенный инсульт, анемия тяжелой степени, состояние после оперативного лечения рака шейки матки.



В ГБУЗ «РКИБ» в отделении реанимации находятся 8 тяжелых пациентов с COVID-19, старше 65 лет – 6 чел., на ИВЛ (неинвазивной) 2 пациента (старше 65 лет – 1).

В стационаре по ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся 7 пациентов с COVID-19 (старше 65 лет – 4), на ИВЛ 2 пациента (старше 65 – нет).

В стационаре по ул. Солнечная 4 «а» в отделении реанимации находятся 17 пациентов с COVID-19 (старше 65 лет – 5), на ИВЛ – 7 пациентов (из них 3 чел. на неинвазивной ИВЛ), в т.ч. старше 65 лет – 3 чел.



В обсерваторе на 08:00 ч. 10.10.2020 г. находится 17 человек.

В лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» и медицинских организациях (ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. Дугаровой», ГАУЗ «РКБ им. Н.А. Семашко», ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД», ГАУЗ «Республиканский перинатальный центр», ООО «Диагрупп» за сутки проведено исследований от 3357 человек, с нарастающим итогом – 390 981 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 590 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 54 617 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40. Обращения также принимает диспетчерская служба 112.



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