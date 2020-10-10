В Бурятии только три кинотеатра прошли «ковидную» проверку

Они начнут работу 12 октября



В Бурятии с 12 октября возобновляют работу кинотеатры, обеспечившие необходимые профилактические мероприятия, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Рассматривать заявки и давать допуск к осуществлению деятельности будет Министерство культуры Республики Бурятия. На сегодняшний день три кинотеатра города Улан-Удэ - "Пионер", "People's Cinema", "Capital Cinema" – в необходимом объеме обеспечили профилактические мероприятия.



Согласно Указу Главы Бурятии с 12 октября возобновляют работу кинотеатры при условии соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Главные условия работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции:



- загрузка объекта в объеме не более 30 % от единовременной пропускной способности,



- реализация и контроль кинобилетов бесконтактным способом,



- представление в электронном виде сведений и одобрение заявки на интернет-портале «Работающая Бурятия».



Напомним, предварительно все кинозалы проходили проверку на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия.



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