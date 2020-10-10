В Улан-Удэ школа №49 готова на 95 процентов

Там возводится пристрой на 350 мест с теплым переходом



В настоящий момент подрядная организация ООО «Дом 2000» выполняет вертикальную планировку земельного участка, проводит внутренние отделочные работы и устройство полов.



Ранее строители вынесли тепловые сети, сети наружной канализации, водоснабжения, электроснабжения. Там проложили фундамент и стены, утеплили стены подвала, установили колонны, шахты лифта, стены, перекрытия этажей. Также был выполнен монтаж черновой электрики, устройство парапета, каркаса перехода и утепление. Подрядчик провел системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции. Строители сделали монтаж лифта, наружного освещения и утеплили фасад.



«Строительная готовность объекта составляет 95%. Завершить строительство планируется в ноябре 2020 года», сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.



Напомним, на строительство пристроя к 49-й школе направлено более 215 млн рублей. В новое здание переведут 350 учеников 10-11 классов. Во вторую смену здесь будут учиться 280 шестиклассников. Благодаря строительству дополнительного здания, школе удастся избежать обучения в третью смену.



Объект возводится в рамках национального проекта «Образование», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина. Также в 2020 году по нацпроекту «Образование» в столице Бурятии строятся школы №40 по пр.50-летия Октября и школа на 1275 мест по ул. Автотранспортной.



Фото: ulan-ude-info.ru

