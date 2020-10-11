В Бурятии зарегистрировано 98 новых случаев коронавируса

Большая часть заболевших узнала о диагнозе после обращения с признаками ОРВИ к врачам



В Бурятии на утро 11 октября зарегистрировано 8043 (+98) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случая заражения COVID-19. Из 98 случаев заболевания 69 зарегистрированы в г. Улан-Удэ. Всего по г. Улан-Удэ – 4909 (61% от общего числа инфицированных). Успешно завершили лечение и выздоровели 6255 (+20) человек, умело 83 человека. Проходят лечение в стационарах республики 977 больных. На амбулаторном лечении находятся 728 пациентов.



Из 98 новых случаев COVID-19: 76 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Заболевшие связывают свое заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия, определение границ эпидочагов и круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. Круг контактных лиц составляет 3450 человек.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 314 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 54 931 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40. По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112.



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