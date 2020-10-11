В Бурятии больные коронавирусом все чаще нарушают режим самоизоляции

Бдительные граждане сигнализируют об этом в компетентные службы



В субботу, 10 октября, глава Бурятии Алексей Цыденов провел внеочередное заседание Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. В условиях осложняющейся эпидемиологической ситуации приняты ряд решений по организации медицинской помощи и мер по снижению заболеваемости. Так, контроль за соблюдением амбулаторными пациентами режима изоляции будет осуществляться с помощью операторов мобильной связи. Данная система электронного мониторинга использовалась для отслеживания и контроля контактных лиц. Глава поручил возобновить эту практику после обращений и сигналов о нарушении жителями республики режима изоляции при прохождении лечения на дому.



11 октября в правительстве Бурятии пройдет совещание с участием представителей крупных торговых сетей по организации курьерской доставки для амбулаторных пациентов.



Администрации города Улан-Удэ и Министерству по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия поручено проработать вопросы по увеличению количества маршрутных автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров в городе, для максимально возможного разобщения пассажиропотока на общественном транспорте.



С этой же целью правительству необходимо разработать новый режим работы, предусматривающий начало рабочего дня в разные часы. Сотрудники будут приступать к работе с интервалом в один час.



Также Алексей Цыденов поставил задачу по разработке новых мер господдержки для стимулирования маршрутчиков.



Новая мера социальной поддержки для малоимущих многодетных семей, пенсионеров будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета. Пациентам из этих социальных категорий будут бесплатно предоставляться лекарственные препараты при прохождении лечения от COVID-19 в амбулаторных условиях.



Продолжаются мероприятия по расширению коечного фонда. Прорабатываются вопросы по перепрофилированию и оснащению необходимым оборудованием для лечения пациентов с COVID-19 реабилитационного центра "Светлый".



Аптечной сети республики поручено сформировать достаточный запас противовирусных препаратов. Руководители частных аптечных организаций также приглашены к участию в работе республиканского оперштаба и оперативному обсуждению и решению проблем лекарственного обеспечения.



Также в республике продолжаются контрольные мероприятия в отношении торговых организаций, предприятий общепита. Минувшей ночью сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия и МВД по Республике Бурятия проведены проверки по сообщениям жителей г. Улан-Удэ о проводимых закрытых массовых мероприятиях в ночных клубах. В ходе проверок установлено, что в нарушение режима ограничений в помещениях караоке-клуба Red room, Cayman bar, ресторанного комплекса Грильяж проводились дискотеки и банкеты с массовым участием посетителей. Материалы проверки переданы в суд. Работа контрольных органов продолжается.



Напомним, В Бурятии на утро 11 октября зарегистрировано 8043 (+98) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случая заражения COVID-19. Из 98 случаев заболевания 69 зарегистрированы в г. Улан-Удэ. Всего по г. Улан-Удэ – 4909 (61% от общего числа инфицированных). Успешно завершили лечение и выздоровели 6255 (+20) человек, умело 83 человека. Проходят лечение в стационарах республики 977 больных. На амбулаторном лечении находятся 728 пациентов.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии

