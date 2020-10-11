Правительство Бурятии проведет круглый стол по «фенольному озеру»

Общественники и эксперты рассмотрят варианты ликвидации опасного объекта



О намеченном заседании сообщил 9 октября глава республики Алексей Цыденов, комментируя в «фейсбуке» посты экологических активистов. Точную дату определят позже, в конференции смогут участвовать все заинтересованные граждане.



«На следующей неделе в среду (как раз будет День заповедного дела) в Улан-Удэ приедут представители РЖД и ЛокоТеха (акционеры ЛВРЗ) и подробно расскажут о рассмотренных вариантах ликвидации фенольного озера (вывоз, пиролиз, японская технология и прочие варианты). Все желающие могут принять участие в формате видеосвязи на платформе зум. Сможете задать интересующие вас вопросы. И либо снять сомнения, либо убедиться в том, что технологию надо менять», - написал в комментарии Алексей Цыденов.



Глава Бурятии напомнил, что сейчас проекту ликвидации фенольного озера предстоит еще пройти государственную экологическую экспертизу, заключения которой еще нет.



«Задача выбрать наиболее безопасный способ. Главное за разговорами не увести проблему опять на долгие годы. Город должен быть чистым!», - завершил обращение Алексей Цыденов.



Организатором мероприятия выступит замминистра природных ресурсов РБ, известный эксперт-эколог Наталья Тумуреева. Она пообещала уже до вторника определиться более точно с временем и местом проведения.



Напомним, огромный токсичный отстойник в микрорайоне Кирзавод образовался еще в 1930-е годы, как результат работы газогенераторной станции при ЛВРЗ. Многие годы он создает угрозу экологическому благополучию города, неоднократно поднимался вопрос его ликвидации. Акционеры ВСЖД - группа компаний «ЛокоТех» и ОАО «РЖД» предложили проект утилизации фенола посредством пиролизной установки. Но это вызвало опасения экспертов-экологов и природоохранной общественности, ввиду вероятности вредных выбросов в атмосферу города. Альтернативным вариантом предлагается вывоз фенольных отходов за пределы города и хранение на специальном полигоне. Какой способ выберут – покажет, в том числе, и намеченный круглый стол.



Василий Тараруев, для "Номер один"

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