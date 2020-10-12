12.10.2020
В Бурятии школьники не увидели обещанной спортивной площадки

В Бурятии школьники не увидели обещанной спортивной площадки

Подрядчик затянул выполнение работ

Прокуратура Бурятии выявила нарушения при реализации национального проекта «Демография». Речь идет о строительстве спортивной площадки в Барской общеобразовательной школе в Мухоршибирском районе.

«Проверкой установлено, что 29 апреля руководство школы заключило контракт с ООО «Прогресс» на строительство спортивной площадки со сроком исполнения до 21 августа. В указанный срок строительство завершено не было. В результате неисполнения подрядчиком обязательств по контракту у 49 учеников с начала учебного года отсутствует возможность заниматься физической культурой и спортом», сообщили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки директору ООО «Прогресс» внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, руководитель компании привлечен к административной ответственности и оштрафован на 30 тысяч рублей.

Фото: «Номер один»
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