В Бурятии школьники не увидели обещанной спортивной площадки

Подрядчик затянул выполнение работ





Прокуратура Бурятии выявила нарушения при реализации национального проекта «Демография». Речь идет о строительстве спортивной площадки в Барской общеобразовательной школе в Мухоршибирском районе.

«Проверкой установлено, что 29 апреля руководство школы заключило контракт с ООО «Прогресс» на строительство спортивной площадки со сроком исполнения до 21 августа. В указанный срок строительство завершено не было. В результате неисполнения подрядчиком обязательств по контракту у 49 учеников с начала учебного года отсутствует возможность заниматься физической культурой и спортом», сообщили в надзорном ведомстве.По результатам проверки директору ООО «Прогресс» внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, руководитель компании привлечен к административной ответственности и оштрафован на 30 тысяч рублей.Фото: «Номер один»