Снег парализовал движение в Улан-Удэ

Коммунальщиков на дорогах не видно







Выпавший ночью снег в Улан-Удэ, похоже, оказался полной неожиданностью для коммунальных служб. Как сообщил «Номер один» один из водителей, сегодня движение на Левом берегу столицы Бурятии полностью парализовано.







- Стою в пробке на Бурводе уже полчаса, проехал за это время от силы пару сотен метров, - рассказывает улан-удэнец. – Дорога не чищена и не подсыпана, коммунальщики, похоже, еще спят.





В соцсетях горожане также сообщают, что «дорожных служб не видно и не слышно».Фото: «Номер один», «Аноним 03»