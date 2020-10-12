Снег парализовал движение в Улан-Удэ

Коммунальщиков на дорогах не видно
Выпавший ночью снег в Улан-Удэ, похоже, оказался полной неожиданностью для коммунальных служб. Как сообщил «Номер один» один из водителей, сегодня движение на Левом берегу столицы Бурятии полностью парализовано.
- Стою в пробке на Бурводе уже полчаса, проехал за это время от силы пару сотен метров, - рассказывает улан-удэнец. – Дорога не чищена и не подсыпана, коммунальщики, похоже, еще спят.
В соцсетях горожане также сообщают, что «дорожных служб не видно и не слышно».
Фото: «Номер один», «Аноним 03»
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