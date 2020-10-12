В Бурятии общее число случаев COVID-19 достигло 8141

Скончался еще один пациент с 80 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 8141. Это на 98 случаев больше, чем было в воскресенье. Из 98 случаев заболевания 62 зарегистрированы в Улан-Удэ. Всего по Улан-Удэ – 4971 случай (63% от общего числа инфицированных). Умерли 84 пациента, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



В стационаре по ул. Пирогова, 30а, умер пациент 80 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, осложненной двусторонней полисегментарной пневмонией, с деменцией. Находился на стационарном лечении 5 суток.



Из 98 новых случаев коронавируса 68 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Заболевшие связывают свое заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 3639 человек, все обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1018 пациентов. Занятость коечного фонда составляет 87,8%. Амбулаторное лечение проходят 760 пациентов с COVID-19 легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся восемь пациентов с COVID-19, старше 65 лет - пятеро, на ИВЛ - три пациента, старше 65 лет - двое. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации семь больных, старше 65 лет. - трое, на ИВЛ больных нет. В стационаре по ул. Солнечная 4 «а» в отделении реанимации находятся 15 пациентов, в т.ч. старше 65 лет – трое, на ИВЛ – одиннадцать, старше 65 лет – трое. В ДРКБ на улице Модогоева находятся 75 пациентов, в т.ч. с COVID-19 – 75 человек (из них детей 12), с внебольничной пневмонией – 44 пациента, из них с COVID-19 –44 человека. В отделении реанимации находятся 6 пациентов, в т.ч. с COVID-19 – 6 человек, на ИВЛ – больных нет.



В обсерваторе находятся 26 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 3373 человек, с нарастающим итогом – от 397 732 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



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