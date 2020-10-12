Митрополит Иосиф совершил крестный ход по Улан-Удэ

Владыка молился о спасении Бурятии от коронавируса



Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил в воскресенье объезд Улан-Удэ с чтением молитв и с чтимой святыней — образом Небесного покровителя Сибири святителя Иннокентия, митрополита Московского, апостола Сибири и Америки с частицей его святых мощей. Многие верующие в это время соединились в общей молитве, сообщает сайт «Православная Бурятия».



Крестный ход, который состоялся на автомобиле с чтимой святыней, является важным духовным событием для всех верующих Бурятии. Вместе с владыкой митрополитом и священниками молилась вся епархия, священники молились в храмах, прихожане — по домам, и тем самым мы все вместе совершили эту единую общую молитву.



Обход городов с почитаемыми иконами и святынями, чтение акафистов и особых молитв — это древняя церковная традиция, которая началась еще в Византийской империи, и с тех пор передавалась христианами из поколения в поколение. Когда верующий народ сталкивается с какой-то серьезной или даже смертельной опасностью, нашествием вражеских войск или, как сейчас, с эпидемией, то первое, что делает верующий человек — молится. Это очень древняя практика, именно отсюда возникла значительная часть нашего богослужения и многие церковные праздники.



Пример — церковный праздник Изнесение Честных Древ Животворящего Креста, который прямо связан с эпидемиями. Он был установлен для того, чтобы освящать дороги и улицы Константинополя частицей Креста, на котором был распят Иисус Христос, ради избавления жителей от болезней. Такого рода священнодействия совершаются в час, когда есть необходимость в усиленной молитве. Для любого верующего человека очевидно, что молитва в данной ситуации — это то, что совершенно необходимо всем.



Фото: pravoslavnaya-buryatiya.ru



