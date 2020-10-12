Комитет городского хозяйства: «Пробок не было»

В соцсетях автомобилисты утверждают обратное
В Улан-Удэ, где выпал первый легкий снег, шести 6 утра работают семь машин-пескоразбрасывателей. За три часа израсходовано уже 150 тонн песка на подсыпку автомобильных дорог. Этот объем песко-гравийной смеси сопоставим с 10 КамАЗами, сообщает Комбинат по благоустройству. Уборка городских улиц продолжается.
«Крупногабаритная техника, такая как снегоуборочный комплекс, грейдеры, фронтальный погрузчик работают преимущественно в ночное время, чтобы не создавать пробки. Пескоразбрасыватели посыпают улицы с 6 утра», - пояснили в комитете.
Сегодня ранним утром на уборку улиц и подсыпку вышли 7 единиц техники, которые осуществляют подсыпку песка на опасных участках, подъёмах, спусках, поворотах. Особенно тщательно убирают коммунальные службы остановочные карманы, чтобы водители пассажирского транспорта могли беспрепятственно осуществлять высадку и посадку горожан.
По данным уличных камер видеонаблюдения на сайте http://trafjam.ru/ на 9 утра в столице Бурятии не отмечено пробок на основных магистралях. Также по данным «Яндекс. Пробки» все дороги в городе отмечены зеленым цветом, то есть движение идет в обычном режиме.
Впрочем, как сообщал «Номер один», в соцсетях дорожную обстановку утром горожане оценивали, как минимум, неоднозначно.
Отметим, что рабочая скорость КамАЗа с пескоразбрасывателем при разбрасывании составляет не более 40 км/ч. Местонахождение машин-пескоразбрасывателей можно отследить на спутниковой карте Глонасс по адресу: http://glonass03.online/locator/index.html?t=ca2c30b2cdf06c051b4ce7fe85ab5a3019F9F8EAC0D504C5AC413E2...
Информацию о необходимости подсыпки городских улиц просим сообщать по телефону диспетчерской службы 44-46-77
Фото: ulan-ude-info.ru
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