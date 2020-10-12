В Бурятии за долги перед ТГК-14 арестован земельный участок на Байкале

Руководитель улан-удэнской строительной компании «Промгражданстрой» не платил по счетам с 2017 года



В Бурятии сотрудники республиканского управления службы судебных приставов совместно со специалистами ТГК-14 наложили арест на земельный участок руководителя улан-удэнской строительной компании «Промгражданстрой», сообщили в пресс-службе ТГК-14.



Недобросовестный плательщик задолжал за отопление и горячее водоснабжение нежилого помещения по улице Ключевской более 800 тысяч рублей. Владелец не платил по счетам с 2017 года.



Также наложено взыскание на получаемый должником доход. В пользу ТГК-14 из него будет ежемесячно удерживаться 4500 рублей. При этом в отношении должника имеются и другие исполнительные производства.



Если недобросовестный плательщик не успеет погасить накопленный долг, участок размером восемь соток в поселке Новый Энхалук будет выставлен на торги и реализован.



Фото: pixabay.com

