В Бурятии росгвардейцы вернули домой потерявшегося

Сельчанин, страдающий сезонными психическими расстройствами, ушел из дома







Мужчину, страдающего сезонными психическими расстройствами, нашли сотрудники вневедомственной охраны в Баргузинском районе Бурятии, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Заявление о том, что пропал ее 34-летний племянник, поступило в полицию от жительницы Баргузинского района. Женщина сообщила, что родственник ушел из дома два дня назад и не выходил на связь. Ранее мужчина, страдающий сезонными психическими расстройствами, уже уходил из дома, но всегда возвращался в течение дня.



Ориентировка на потерявшегося была передана всем наружным нарядам, в том числе группе задержания вневедомственной охраны села Баргузин. Спустя полчаса росгвардейцы нашли мужчину на автовокзале. Найденный был доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи его родственникам.



Фото: Росгвардия



