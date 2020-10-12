В школах Бурятии появятся преподаватели монгольского языка

А количество стипендий, предоставляемых российским правительством Монголии, увеличено до 550
Монголия предложила направить в следующем году 3-6 учителей для преподавания монгольского языка и письменности в средние школы Тувы, Калмыкии и Бурятии. Инициатива обнародована на 14-м заседании подкомиссии по образовательному, научному и техническому сотрудничеству Монголо-Российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Как сообщает МОНЦАМЭ со ссылкой на релиз минобразования Монголии, «российская сторона выразила готовность оказать поддержку в этом направлении».
Кроме того, стороны договорились организовать два учебных курса по инклюзивному образованию, а также обучение по подготовке международных сурдопереводчиков при поддержке Института социальных технологий и реабилитации Новосибирского государственного технического университета и министерства просвещения РФ. Форма и сроки проведения этих обучений будут согласованы по рабочей линии, говорится в пресс-релизе.
В ходе заседания, которое прошло в онлайн-формате, отмечено, что количество стипендий, предоставляемых российским правительством Монголии, увеличилось на 50, и таким образом количество ежегодных стипендий, предоставляемых Россией Монголии, достигло 550. Монгольская сторона поблагодарила за увеличение числа стипендий и попросила использовать 50 дополнительных квот для подготовки кадров в нефтегазовой отрасли.
Фото: montsame.mn
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