В Улан-Удэ кинотеатры начали работать без билетёров

Сеансы проходят согласно жёстким санитарным правилам





12 октября в столице Бурятии после долгого перерыва открылось большинство кинотеатров. Храмы развлечений встретили посетителей пустыми залами, жёсткими антиковидными правилами и обновленным голливудским репертуаром.

Главное новшество: кинотеатры отказались принимать наличные деньги, а оплата билетов теперь через онлайн-кассы, установленные здесь же.







Рассадка зрителей в кинотеатрах происходит из расчёта заполняемости зала в 30 процентов, остальные кресла заклеены отграничивающими лентами. Причём место для зрителя, купившего билет, определяет специальная «антиковидная» программа.







Напомним, в Улан-Удэ кинотеатры закрылись с началом эпидемии в марте этого года. Открылись они лишь полгода спустя.- Согласно новым санитарным требованиям, контакта с кассирами и билетёрами теперь не происходит, - сообщили в управляющей компании мультиплекса «Капитал-Синема».Естественно, что вход в кинотеатры разрешён только в масках. Как отмечают представители зрелищной индустрии, пока посетителей немного, сказывается то, что не все знают об открытии. Кто-то же до сих пор опасается возвращаться к прежней жизни.Однако после начала показа нашумевшей американской драмы «Мулан», который ожидается в ближайшие дни, и появления других голливудских блокбастеров в конце октября поток любителей кино в кинотеатры должен постепенно восстановиться, считают представители кинопрокатной отрасли.Фото: «Номер один»