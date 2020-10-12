В Бурятии приставы взыскали 1,5 млн руб долга по зарплате

Задолженность перед 29 работниками накопила электросетевая компания



Судебные приставы Бурятии взыскали работникам компании, занимающейся продажей электрической энергии потребителям республики, 1,5 миллина рублей задолженности по заработной плате, сообщили в республиканском управлении ФССП.



После надлежащей проверки подлинности предъявленных исполнительных документов в службе судебных приставов были возбуждены исполнительные производства. Как стало известно, общество с ограниченной ответственностью не выплатило зарплату 29 работникам на общую сумму в размере 1 миллиона 446 тысяч рублей.



В целях взыскания задолженностей были вынесены постановления об аресте банковских счетов, позволившие произвести списание денежных средств. Согласно законодательству, судебные приставы в приоритетном порядке перечислили взысканную сумму на погашение задолженности по заработной плате. На сегодняшний день денежные средства в полном объеме перечислены на счета взыскателей, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.



Отметим, взыскание заработной платы относится к числу социально-значимых категорий исполнительных производств, находящихся на постоянном контроле руководства службы. С начала года судебные приставы Бурятии взыскали свыше 67 миллионов рублей заработной платы в пользу работников организаций различных форм собственности.



Фото: «Номер один»

