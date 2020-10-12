В Бурятии строительство новой школы превратилось в фарс

На возведение объекта определен уже четвертый по счету подрядчик





В Бурятии второй год продолжается эпопея с попыткой построить новую школу на 100 мест в поселке Клюевка Кабанского района. Пересчитать количество торгов по этому объекту, проведенных Управлением капитального строительства правительства Бурятии (УКС), уже не хватит пальцев рук. На днях после проведения очередного аукциона определен уже четвертый по счету подрядчик. Тем временем срок сдачи школы, которую планировали построить еще в 2019 году, сдвинут на апрель 2021 года.