В Бурятии строительство новой школы превратилось в фарс

На возведение объекта определен уже четвертый по счету подрядчик
В Бурятии второй год продолжается эпопея с попыткой построить новую школу на 100 мест в поселке Клюевка Кабанского района. Пересчитать количество торгов по этому объекту, проведенных Управлением капитального строительства правительства Бурятии (УКС), уже не хватит пальцев рук. На днях после проведения очередного аукциона определен уже четвертый по счету подрядчик. Тем временем срок сдачи школы, которую планировали построить еще в 2019 году, сдвинут на апрель 2021 года.
Напомним, в 2019 году аукцион на строительство школы в Клюевке несколько раз не состоялся - не было подано ни одной заявки. Наконец, в августе, когда проходили очередные объявленные УКСом торги, появился единственный желающий: ООО «Джи Ди Кей инновационные технологии» из Улан-Удэ. Компанию признали победителем и заключили с ней контракт на 156 млн рублей. Согласно контракту, школу должны были построить до конца 2019 года, то есть за четыре месяца.
В ноябре в УКСе констатировали – график выполнения работ сорван. Из 156 миллионов рублей подрядчик успел освоить только 3,5 миллиона. Договор с ним расторгли и объявили новые торги. На них единственным участником стало ООО «Юнит-1» из Московской области. Однако заключить контракт с компанией не получилось – из-за выявленных нарушений УФАС Бурятии выдал предписание об аннулировании этих торгов.
В этом году Управление капстроительства не оставляло попыток достроить злополучную школу. В апреле объявляются очередные торги, победителем которых снова становится ООО «Джи Ди Кей инновационные технологии». Срок сдачи объекта теперь сдвинут на конец января 2021 года.
Однако, как и в прошлом году, история повторилась.
«Согласно графику выполнения работ, за период с даты заключения контракта по 20.08.2020 г. ООО «Джи Ди Кей Инновационные Технологии» должно выполнить объем работ на сумму 69 млн рублей. В то же время, на 20.08.2020 г. генеральным подрядчиком выполнен и предъявлен к оплате объем работ на сумму только 5,7 млн рублей, что свидетельствует о значительном отставании генерального подрядчика от предусмотренного графиком выполнения работ, невозможности окончания работ в установленный срок», говорится в обосновании уже второго во счету расторгнутого с компанией контракта.
В итоге в сентябре на строительство школы объявляется новый аукцион. Единственным участником и победителем становится ООО «Особняк строй» из Улан-Удэ. Срок сдачи школы снова сдвинут – теперь уже на апрель 2021 года. Отметим, согласно данным с сайта госзакупок, на сегодняшний день этот контракт еще не подписан сторонами.
Между тем на днях «Джи Ди Кей Инновационные Технологии» обратилось в Арбитражный суд Бурятии с иском к УКСу о признании одностороннего расторжения контракта незаконным. Рассмотрение дела начнется в ноябре.
Фото: «Номер один»
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