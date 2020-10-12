В Улан-Удэ завершается масштабный ремонт дорог

На улучшение дорожной сети города потратили 700 миллионов рублей





В строительный сезон 2020 года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в ремонтную компанию попали 29 участков дорог в столице Бурятии. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, сейчас идет приемка.

После устранения замечаний сданы в эксплуатацию пять дорог по улицам Тобольская, Калашникова, Дарханская, проезд Бальбурова и дорога в 102 микрорайоне. На 10 объектах проведена рабочая приемка - это улицы Выборгская, Жердева, Конечная, Медицинская, Воровского, Северо-Восточная, Партизанская и Хахалова. Идут работы на участке по улицам Д. Бедного, Минина, Водопадная, Майская - там, где был расторгнут контракт с недобросовестным подрядчиком.





В этом году национальный проект «Безопасные и качественные дороги» проходил под контролем общественности и экспертов. Его реализация шла с учетом комплексного подхода, когда вместе с ремонтом дороги, тротуаров создавались условия для безбарьерной среды, шло озеленение улиц и так далее.





На некоторых объектах проводился ремонт теплосетей, поэтому для оптимальности все работы были синхронизированы. Ремонт дороги по улице Дарханская был отложен на месяц, пока не закончился ремонт теплотрассы.





В целом на 26 участках дорог ремонт выполнен от 80 до 100%. Работы завершаются – устраняются замечания, наносится дорожная разметка, устанавливаются знаки.К примеру, на дороге по улице Партизанская установлена тактильная плитка, выполнен перенос опор с тротуара, установлена искусственная неровность на входе в гимназию №33, отремонтированы входы в подъезды домов.Город Улан-Удэ участвует в реализации сначала приоритетного, а теперь национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2017 года. В прошлом году на ремонт 13 дорог было выделено 313 млн рублей. В 2020 году на реализацию нацпроекта выделили более чем в два раза больше – 700 млн рублей. Изначально планировалось ремонтировать 27 объектов, но благодаря экономии в результате торгов к перечню добавили дороги по улицам Толстого и Павлова.Фото: мэрия Улан-Удэ