Бурятстат заявил об отсутствии инфляции в сентябре

Снижение цен на продукты компенсировало рост цен на товары





В Бурятии в сентябре 2020 года индекс потребительских цен к августу 2020 года составил 100%. То есть, если брать «в среднем», роста цен в республике не произошло, утверждает Бурятстат.

Так, по данным ведомства, цены на продовольственные товары в среднем снизились на 0,5%, непродовольственные товары подорожали на 0,5%, стоимость услуг осталась примерно на уровне августа. Опять же, если брать в среднем.«Значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, картофель подешевел на 29,1%, капуста белокочанная – на 26,5%, свекла – на 23,7%, виноград – на 15,7%, морковь – на 15,4%, лук репчатый – на 12,8%, яблоки – на 12,4%, лимоны – на 10,3 %. Вместе с тем наблюдался рост цен на огурцы свежие в 1,6 раза, помидоры – на 19,2%, бананы – на 3,8%», сообщили в Бурятстате.Из непродовольственных товаров существенно подорожало газовое моторное топливо на 14,6 %.В сентябре из услуг заметно подорожал проезд в трамвае на 20%, городском транспорте – на 17,1%, междугородном автобусе – на 0,7%. Из услуг в системе образования отмечалось увеличение платы за начальный курс обучения вождению легкого автомобиля – на 7,3%, посещение детского ясли-сада – на 7,2%, дополнительные занятия для детей дошкольного возраста – на 6,4%.Среди прочих наблюдаемых услуг подорожали проживание в студенческом общежитии – на 5,8%, годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) – на 4,3%, помывка в бане в общем отделении – на 3,5%Вместе с тем, проезд в поездах дальнего следования стал дешевле на 16,9%, годовая стоимость полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков - на 8,9%, авиаперелет эконом-классом – на 3,3%.Фото: «Номер один»