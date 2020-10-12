В Улан-Удэ вынесен приговор по убийству девятилетней давности

Подозреваемый в преступлении был задержан в одном из отдаленных районов Бурятии



Семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Такое наказание назначил в Улан-Удэ суд 38-летнему Сергею Дерябину. Он признан виновным в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем смерть потерпевшего», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Следствием и судом установлено, что вечером 30 июня 2011 года Дерябин возле одного из домов в переулке Ростовский города Улан-Удэ распивал со знакомыми спиртные напитки. Около полуночи между двумя собутыльниками, находившимися в компании, возникла ссора по поводу карточного долга. Вмешавшись в конфликт на стороне одного из приятелей, Дерябин с силой нанес его противнику несколько ударов кулаками по голове и в живот, причинив телесные повреждения, от которых потерпевший через несколько недель скончался в Больнице скорой медицинской помощи. После этого Дерябин длительное время скрывался от следствия и находился в розыске.



В конце мая 2020 года мужчину задержали в одном из отдаленных районов республики. Одновременно с этим по поручению следователя сотрудниками уголовного розыска полиции установлено местонахождение одного из ключевых свидетелей, который за это время неоднократно менял места жительства. Между мужчинами проведена очная ставка, а также выполнен еще ряд важных следственных действий, в результате которых Дерябин был изобличен, и по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база.



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