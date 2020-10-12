В Улан-Удэ 54-летний горожанин дал отпор двум молодым грабителям

Злоумышленники пошли на грабеж, имея за плечами криминальный опыт



В Улан-Удэ сотрудники полиции раскрыли грабеж. С заявлением о преступлении обратился 54-летний житель поселка Забайкальский, сообщили в МВД по Бурятии.



Мужчина рассказал, что поздним вечером двое неизвестных проникли в его дом. Молодые люди бросили хозяевам дамскую сумку, которую за несколько минут до этого незаметно похитили с тумбочки около входной двери (из ценных вещей в сумке находились только деньги в размере 200 рублей, которые злоумышленники забрали). Видимо, злоумышленники рассчитывали, что хозяева соберут в сумку другие деньги и ценности. Однако между владельцем жилища и незнакомцами завязался конфликт, переросший в драку. В итоге злоумышленники скрылись.



Полицейские установили участников инцидента. Это двое жителей поселка 24 и 26 лет. Ранее оба были неоднократно судимы за имущественные преступления. Один из них, в настоящее время условно осужденный за ранее совершенную кражу, допрошен в качестве подозреваемого.



Отметим, что его приятель сейчас привлекается к уголовной ответственности за мошенничество, уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.



По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.



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