Больница в Бурятии не выдавала льготникам положенные лекарства

Люди покупали дорогостоящие препараты на свои деньги





Прокуратура Бурятии провела проверку Кабанской центральной районной больницы. Основанием для этого стало обращение местных жителей с жалобой на ненадлежащее обеспечение их лекарствами. Нарушения подтвердились.

«Установлено, что в нарушение закона врачи больницы не выдавали рецепты лицам, имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде жизненно необходимых лекарств для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Препараты приобретались больными самостоятельно», сообщили в надзорном ведомстве.В результате принятых прокуратурой мер в настоящее время больные обеспечены необходимыми лекарствами, больница сформировала дополнительную заявку на их приобретение.Фото: «Номер один»