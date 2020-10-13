В Бурятии впервые выявлено 110 новых больных COVID-19 за сутки

Общее число случаев заражения COVID-19 достигло 8251, скончались еще два человека



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 8251. Это на 110 случаев больше, чем было во вторник. Из 110 случаев заболевания 91 зарегистрирован в Улан-Удэ. Всего по Улан-Удэ – 5062 случая (61% от общего числа инфицированных). Успешно завершили лечение и выписались из больниц 6345 человек, умерло 86 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



В инфекционном стационаре на ул. Пирогова, 30 «а» умерла пациентка 84 лет с новой коронавирусной инфекцией тяжелого течения, осложненной двухсторонней пневмонией с дыхательной недостаточностью и тромбоэмболией легочной артерии, страдала гипертонической болезнью, сахарным диабетом, ожирением. Находилась на стационарном лечении 7 суток, в том числе в реанимации – 5 суток.



В инфекционном отделении «Больница «РЖД-Медицина» (Северобайкальск) умер пациент 66 лет с новой коронавирусной инфекцией тяжелого течения, осложненной двухсторонней пневмонией с дыхательной недостаточностью, страдал ишемической болезнью сердца и постинфарктным кардиосклерозом. Находился на ИВЛ 4 суток.



Из 110 новых случаев коронавируса 88 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Заболевшие связывают свое заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 3639 человек, все обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1056 пациентов, из них 23 ребенка. Состояние детей удовлетворительное. В настоящее время в Бурятии для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1282 койки, занято – 1117, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 1056, свободно 165 коек. Занятость коечного фонда составляет 87,1%.



Амбулаторное лечение проходят 764 пациента с COVID-19 легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся 285 пациентов с COVID-19, в отделении реанимации находятся 8 тяжелых пациентов с COVID-19, старше 65 лет – 6 человек, на ИВЛ три пациента (старше 65 лет – 3).



В стационаре по ул. Пирогова 30 «а» находятся 211 пациентов с COVID-19. В отделении реанимации находятся 7 пациентов с COVID-19 (старше 65 лет – 6), на ИВЛ три пациента (старше 65 – 2).



В стационаре по ул. Солнечная 4 «а» находятся 108 пациентов с COVID-19. В отделении реанимации находятся 15 пациентов с COVID-19 (старше 65 лет – 2), на ИВЛ – 9 пациентов, старше 65 лет – 2 человека.



В стационаре ДРКБ находятся 77 пациентов с COVID-19 – 77 человек. В отделении реанимации находятся 6 пациентов с COVID-19, на ИВЛ – больных нет. В стационаре ЦВМ находятся 175 пациентов с COVID-19.



В обсерваторе находятся 26 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2951 человека, с нарастающим итогом – от 400 683 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



Бурятия занимает шестое место в ДФО по числу заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Республика находится на шестом месте по количеству выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения среди регионов Дальневосточного федерального округа. Показатель Бурятии составляет 811,4.



В ДФО, по информации на 12 октября, количество выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения составляет 884,9 случаев. По этому показателю ДФО занимает третье место из восьми федеральных округов. Среди регионов Дальневосточного федерального округа тройку лидеров по численности выявленных инфицированных на 100 тысяч населения составляют Магаданская область (2 371,0 выявленных случаев), Камчатский край (1 540,9) и Сахалинская область (1 281,4). Наименьший показатель у Чукотского автономного округа –423,5.



Всего в России по состоянию на 12 октября выявлено 1 312 310 случаев COVID-19 - это 893,7 заболевших на 100 тысяч населения.



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