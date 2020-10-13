В Бурятии ищут доноров плазмы для лечения коронавируса

Сегодня состояние 36 пациентов с коронавирусной инфекцией оценивается как тяжелое







Врачи Бурятии обратились к жителям республики, переболевшим новой коронавирусной инфекцией, с просьбой стать донорами плазмы для лечения пациентов. На сегодняшний день в республике выздоровели от COVID-19 6279 человек.



Технология использования патоген-редуцированной плазмы от доноров-реконвалесцентов COVID-19 была разработана на базе Бурятской республиканской станции переливания крови. В июле 2020 года проведен скрининг 112 активных доноров, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Составлен порядок отбора доноров-реконвалесцентов, порядок заготовки плазмы от доноров – реконвалесцентов и лабораторного обследования доноров, порядок выдачи антиковидной плазмы в медицинские организации.



«Обращаюсь ко всем жителям республики, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, нам нужны доноры антиковидной плазмы для тяжелых больных. Если вы переболели коронавирусной инфекцией и согласны на донорство, позвоните по телефону: 8(3012) 43-72-34 на Станцию переливания крови. Вам назначат время сдачи крови для плазмы», - обратилась к жителям Бурятии главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.



Сегодня состояние 36 пациентов с коронавирусной инфекцией оценивается как тяжелое. Они получают лечение в «ковидных» госпиталях Улан-Удэ в палатах реанимации и интенсивной терапии.



Фото: egov-buryatia.ru

