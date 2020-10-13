В Бурятии администрация Заиграевского района обманула прокуратуру

Вместо ликвидации загрязнения в поселке Онохой емкости с нефтепродуктами просто засыпали песком

Однако проверка показала, что документы муниципалитета являются недостоверными. На самом деле, рекультивация земельного участка в соответствии с утвержденным проектом фактически не проведена, меры по недопущению загрязнения почвы нефтепродуктами не приняты. Загрязненная территория засыпана грунтом, из-под которого в девяти точках выделяется нефтесодержащая густая жидкость.







