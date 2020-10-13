В Бурятии администрация Заиграевского района обманула прокуратуру

Вместо ликвидации загрязнения в поселке Онохой емкости с нефтепродуктами просто засыпали песком
В Бурятии Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку публикаций в СМИ по факту загрязнения нефтепродуктами земли в поселке Онохой. Представленные видеоматериалы потребовали личного вмешательства прокурора Алексея Кошелева, вызвав у него обоснованные вопросы, сообщили в надзорном органе.
В апреле нынешнее года после мер прокурорского реагирования ситуация с нефтяным загрязнением в Заиграевском районе была решена. Однако, как выяснил прокурор, проблема решена только на бумаге.
Напомним, ранее прокуратура установила, что на земельном участке площадью 2334 м² по адресу: пгт. Онохой, ул. 40 лет ЛПК, располагаются десять вкопанных в грунт емкостей, заполненных нефтепродуктами, окружающая их территория загрязнена нефтесодержащим веществом. Решением суда от 24 апреля 2019 года по иску природоохранного прокурора на администрацию Заиграевского района возложены обязанности по ликвидации нефтяного загрязнения и рекультивации нарушенных земель. Согласно представленному в апреле 2020 года акту выполненных работ, судебное постановление администрацией исполнено.
Однако проверка показала, что документы муниципалитета являются недостоверными. На самом деле, рекультивация земельного участка в соответствии с утвержденным проектом фактически не проведена, меры по недопущению загрязнения почвы нефтепродуктами не приняты. Загрязненная территория засыпана грунтом, из-под которого в девяти точках выделяется нефтесодержащая густая жидкость.
Для устранения нарушений прокурором в адрес администрации внесено представление, подключена служба судебных приставов для организации принудительного исполнения судебного решения. Ситуация останется на контроле прокурора до полного устранения нарушений.
Фото и видео: Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура
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