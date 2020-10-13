В Улан-Удэ около колонии задержали арбалетчика

Он намеревался доставить осужденным 26 мобильных телефонов



В Улан-Удэ сотрудники исправительной колонии №2 предотвратили попытку доставки в исправительное учреждение запрещенных предметов с помощью арбалета, сообщили в УФСИН по Бурятии



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники колонии на прилегающей к ней территории задержали 33-летнего уроженца Улан-Удэ. В ходе обыска у мужчины обнаружены и изъяты 16 арбалетных стрел с примотанными к ним телефонами в количестве 26 штук, которые предназначались осужденным, отбывающим наказание в учреждении.



В отношении задержанного составлены материалы об административном правонарушении. Они направлены в мировой суд Октябрьского района Улан-Удэ.



Фото: 03.fsin.gov.ru



