13.10.2020
В Улан-Удэ около колонии задержали арбалетчика

В Улан-Удэ около колонии задержали арбалетчика

Он намеревался доставить осужденным 26 мобильных телефонов

В Улан-Удэ сотрудники исправительной колонии №2 предотвратили попытку доставки в исправительное учреждение  запрещенных предметов с помощью арбалета, сообщили в УФСИН по Бурятии

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники колонии на прилегающей к ней территории задержали 33-летнего уроженца Улан-Удэ. В ходе обыска у мужчины обнаружены и изъяты 16 арбалетных стрел с примотанными к ним телефонами в количестве 26 штук, которые предназначались осужденным, отбывающим наказание в учреждении.

В отношении задержанного составлены материалы об административном правонарушении. Они направлены в мировой суд Октябрьского района Улан-Удэ.

Фото: 03.fsin.gov.ru

колония телефоны задержание
^