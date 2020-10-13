«Необычно все. И люди гостеприимные очень»

Студент из Замбии провел три дня в бурятской семье



Студент из Замбии Татенда Лунгу три дня прожил в Бурятии в доме Антона и Александры Мироновых. Семья познакомила замбийца с местными бытом, культурой и кухней республики, гость посетил кумысную ферму и озеро Байкал, где узнал, что замбийская рыба-тигр - это осётр, сообщила пресс-служба проекта By Foreigners («Россия глазами иностранца»), выходящего на YouTube.



В выпуске из Бурятии Татенда вместе с Антоном отправился на охоту на рябчиков, узнав, как стрелять из охотничьего ружья и лука. Замбиец посетил Гуннское городище, примерив шестнадцатикилограммовые доспехи воинов Аттилы. Он также узнал, как по куполу юрты определить время, и впервые приготовил плов на открытом огне. А еще познакомился с ламой Тамчинского дацана.



На кумысной ферме Татенда узнал о пользе молока кобыл. Вместе с Халзановыми Цыретором и Арюной постигал обычаи гостеприимства и тонкости бурятского языка: что нужно сделать перед приветствием, особенности произношения. А вместе с директором музея невероятных историй Байкала Алексеем Котовым узнал, когда лучше всего приезжать на самое крупное пресноводное озеро и чем на нем заниматься.



«Всем странам нужно сохранять свои обычаи. Я здесь был первый раз. Необычно все: еда, люди. И люди гостеприимные очень»,- рассказывает Татенда.



Сьёмки проекта в республике реализованы совместно с министерством туризма Бурятии и при поддержке Станислава Гармаева, главы Селенгинского района. Над тревел-шоу работают автор проекта, студент ТюмГУ Даниил Грамотин и продюсерский центр Baza (тюменский продакшн).



«Иностранные студенты помогают нам посмотреть на нашу же культуру другими глазами. Мы, жители России, так или иначе, знакомы с бытом и особенностями коренных народов разных регионов нашей страны. И свежий взгляд иностранных героев помогает нам по-новому посмотреть на привычные обычаи и ритуалы, обратить внимание на то, что кажется нам привычным, — рассказал Даниил Грамотин, автор проекта.



Съемки проходили с 17 по 21 сентября. Сейчас вышло четыре серии нового сезона. В первом выпуске студент из Марокко Камал Зуани отправился в Якутск. Во второй серии рассказывают о жизни на Сахалине глазами колумбийки Марии Гонсалес. Третий выпуск посвящен Камчатке. В четвертой серии студентка из Экваториальной Гвинеи рассказывает о жизни в Иркутске. Всего в новом сезоне запланировано 10 выпусков.



Премьера первого сезона состоялась в январе 2020 года. Тогда создатели рассказали о жизни иностранных студентов в селе Абалак в Тюменской области, Северной Осетии, Мордовии, Татарстане, Республике Алтай, Ростовской области и Красноярском крае. Семь серий собрали более 250 000 просмотров.



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Фото: By Foreigners Студент из Замбии Татенда Лунгу три дня прожил в Бурятии в доме Антона и Александры Мироновых. Семья познакомила замбийца с местными бытом, культурой и кухней республики, гость посетил кумысную ферму и озеро Байкал, где узнал, что замбийская рыба-тигр - это осётр, сообщила пресс-служба проекта By Foreigners («Россия глазами иностранца»), выходящего на YouTube.В выпуске из Бурятии Татенда вместе с Антоном отправился на охоту на рябчиков, узнав, как стрелять из охотничьего ружья и лука. Замбиец посетил Гуннское городище, примерив шестнадцатикилограммовые доспехи воинов Аттилы. Он также узнал, как по куполу юрты определить время, и впервые приготовил плов на открытом огне. А еще познакомился с ламой Тамчинского дацана.На кумысной ферме Татенда узнал о пользе молока кобыл. Вместе с Халзановыми Цыретором и Арюной постигал обычаи гостеприимства и тонкости бурятского языка: что нужно сделать перед приветствием, особенности произношения. А вместе с директором музея невероятных историй Байкала Алексеем Котовым узнал, когда лучше всего приезжать на самое крупное пресноводное озеро и чем на нем заниматься.«Всем странам нужно сохранять свои обычаи. Я здесь был первый раз. Необычно все: еда, люди. И люди гостеприимные очень»,- рассказывает Татенда.Сьёмки проекта в республике реализованы совместно с министерством туризма Бурятии и при поддержке Станислава Гармаева, главы Селенгинского района. Над тревел-шоу работают автор проекта, студент ТюмГУ Даниил Грамотин и продюсерский центр Baza (тюменский продакшн).«Иностранные студенты помогают нам посмотреть на нашу же культуру другими глазами. Мы, жители России, так или иначе, знакомы с бытом и особенностями коренных народов разных регионов нашей страны. И свежий взгляд иностранных героев помогает нам по-новому посмотреть на привычные обычаи и ритуалы, обратить внимание на то, что кажется нам привычным, — рассказал Даниил Грамотин, автор проекта.Съемки проходили с 17 по 21 сентября. Сейчас вышло четыре серии нового сезона. В первом выпуске студент из Марокко Камал Зуани отправился в Якутск. Во второй серии рассказывают о жизни на Сахалине глазами колумбийки Марии Гонсалес. Третий выпуск посвящен Камчатке. В четвертой серии студентка из Экваториальной Гвинеи рассказывает о жизни в Иркутске. Всего в новом сезоне запланировано 10 выпусков.Премьера первого сезона состоялась в январе 2020 года. Тогда создатели рассказали о жизни иностранных студентов в селе Абалак в Тюменской области, Северной Осетии, Мордовии, Татарстане, Республике Алтай, Ростовской области и Красноярском крае. Семь серий собрали более 250 000 просмотров.Социальные сети:ВКонтакте: https://vk.com/by_foreigners Instagram: https://www.instagram.com/by.foreigners YouTube: https://www.youtube.com/c/ByForeigners Фото: By Foreigners