В школы Улан-Удэ поступили рециркуляторы

Детские сады ими обеспечат к концу октября





Комитет по образованию администрации Улан-Удэ получил первую партию бактерицидных рециркуляторов от Министерства образования Бурятии. На сегодня всем школам города выдано 273 рециркулятора.

- Рециркуляторы по школам поступили равномерно, в среднем по 4 штуки на каждую школу. Они будут размещены на территориях общего пользования, - сообщили в комитете.До конца октября ожидается поступление еще 504 рециркуляторов для детских садов и учреждений дополнительного образования. Всего в Улан-Удэ 44 муниципальных детских сада и 17 учреждений допобразования.⠀Общее количество рециркуляторов, предназначенных для образовательных учреждений Улан-Удэ, составляет 777 штук. На их закупку выделено более 14,3 миллионов рублей из республиканского бюджета.Бактерицидные рециркуляторы предназначены для обеззараживания воздуха и предотвращения распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путём. Конструкция бактерицидного рециркулятора исключает попадание прямых ультрафиолетовых лучей из камеры прибора в помещение, что делает его безопасным для находящихся в помещении людей, сообщили в комитете.⠀Фото: мэрия Улан-Удэ