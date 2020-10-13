В Бурятии заготовили семена лиственницы

Она будет выращиваться в экспериментальном питомнике



В Улан-Удэ из Джидинского и Закаменского района в Улан-Удэ поступило 89,6 килограмма шишки лиственницы. Шишка подверглась тщательной переработке – просушке, а затем обескрыливанию. Так сотрудники «Лесресурс» получили семена лиственницы, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



«Из такого количества шишки мы получили 4,8 килограмма семян лиственницы. Поскольку выращивать лиственницу мы планируем в республике впервые в формате эксперимента, этого будет на первое время достаточно» - рассказывает Дмитрий Ставников, заместитель руководителя предприятия «Лесресурс».



Пока семена хранятся в банке в сухом и холодном помещении, а весной они будут высеяны в лесном питомнике. Площадь под лесной питомник специалисты уже подбирают. Как отмечают специалисты, необходимо будет подобрать и проанализировать участки именно с тем составом почвы, которая необходима для выращивания лиственницы. Так лесники смогут увеличить площади восстановленных лесов в рамках нацпроекта «Экология», который реализуется по указу президента РФ.



«Сейчас мы выращиваем только сосну, но есть районы, где сосна приживается очень тяжело – на это у лесников уходит много сил и времени, или же она не приживается вообще. Это касается, в том числе и северных районов республики» - рассказала инженер по лесовосстановлению «Лесресурса» Наталья Баклашкина.



Напомним, главная цель нацпроекта «Экология» - обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.



Фото: РАЛХ

