В Бурятии обкрадывали приютских кошек

Кошатница воровала ради домашних питомцев, а пьяница – ради закуски для себя





В Бурятии в отдел полиции «Северобайкальский» поступило сообщение о краже из приюта для животных. Неизвестным было сломано оконное стекло в пристрое помещения и похищены пакетики и консервы с кормом для кошек, сообщили в республиканском МВД.



Полицейскими установлена ранее не судимая 33-летняя местная жительница, которая в течение некоторого времени похищала корм для содержания своих животных, проникая на территорию организации через отверстие в заборе. Решается вопрос о привлечении ее к административной ответственности за мелкое хищение.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции выявлен еще один факт кражи из приюта продуктов питания: рыбных консервов, тушенки и макарон, которые также предназначались для приготовления корма животным и стояли в коробках рядом с пристроем. Ущерб оценен в 18 тысяч рублей.



Полицейскими по подозрению в совершения преступления задержан проживающий неподалеку 25-летний горожанин. У молодого человека, злоупотребляющего алкоголем, изъята часть похищенного.



Отметим, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. На территорию приюта гражданин проник через то же отверстие в заборе, привлекшее его внимание.



Возбуждено уголовное дело. В адрес руководства организации будет вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.



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