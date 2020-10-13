В Бурятии овцеводство растет в технологический тупик

Байкальский текстильный комбинат готовится принимать шерсть, которой нет



В Улан-Удэ специалисты Байкальского текстильного комбината завершают пуско-наладочные работы чесальной машины и цеха по окрашиванию шерсти. Все производство рассчитано на использование тонкой и полутонкой шерсти.



Потребность предприятия в сырье составляет более 400 тонн. Закупать шерсть пока приходится в основном в других регионах, поскольку хозяйства республики не могут обеспечить такой объем из-за перехода на разведение овец грубошерстной породы.



Вместе с тем, как отметил директор по развитию Байкальского текстильного комбината Алексей Спиридонов, предприятие готово сотрудничать с местными фермерами и хозяйствами, которые еще разводят овец тонкорунной породы. А для того, чтобы полностью перейти на местное сырье комбинату и животноводам республики понадобится несколько лет, сообщили в минсельхозпроде Бурятии.



При этом, любопытно, что аграрное ведомство само давно является активным пропагандистом разведения овец грубошерстной и полугрубошерстной пород, включая местную породу «буубэй», которая является приоритетной в проекте Буддийской традиционной Сангхи РФ «социальная отара». Главным аргументом в пользу местной породы, как известно, является ее неприхотливость. А такие критерии, как востребованность и технологичность шерсти этой породы, в расчет не брались. В итоге, похоже, отрасль начинает сталкиваться с новыми проблемами.



За последние пять лет в крестьянско-фермерских хозяйствах наблюдается рост поголовья овец и коз в два раза или на 51,8 тысячи голов. В 2019 году в Бурятии произведено 420 тонн шерсти. Выход грубой и полугрубой шерсти составил 320 тонн, тонкой и полутонкой всего - 100 тонн.



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz

