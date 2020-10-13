В Бурятии в отдаленном северном селе горела почта

Отделение связи спасали всем миром и отстояли от огня



В Бурятии в поселке Россошино Баунтовского района произошел пожар в отделении почтовой связи, которое удалось спасти всем миром, сообщили в . Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Из-за того, данный поселок прикрывается силами добровольной пожарной команды поселения «Усойское эвенкийское» (ближайшая пожарная часть расположена 125 километрах от места пожара), о возгорании сразу известили главу сельского поселения Светлане Казаченко.



«Вместе с главным специалистом администрации обзвонили всех, кто мог выехать на тушение пожара, - рассказывает Светлана. – На пожар сразу приехали наши добровольцы – водители администрации Станислав Конюков и Александр Мелентьев на пожарной машине. Глава семейно-родовой эвенкийской общины Василий Басаулов предоставил для тушения пожара личную водовозку».



На момент прибытия добровольных пожарных отделение почты горело изнутри, существовала угроза дальнейшего распространения огня по конструкциям здания. Жители поселка пришли на помощь: из помещения они выносили материальные ценности, продукты, документацию.



«Пожар тушили и спасали почту всем миром, - говорит Светлана Казаченко. – Наши жители Илья и Владимир Конюковы, Андрей Мелентьев, Иван Муромов, Игорь Уноулов, Андрей Молчанов – пришли на помощь в этой беде. Даже женщины Татьяна Унаулова и Людмила Конякова – наша медсестра – тоже не остались в стороне. Вместе потушили пожар!».



В результате пожара повреждены стены отделения почты изнутри на площади 15 квадратных метров, прогорело потолочное перекрытие, распространение огня по конструкциям здания добровольные пожарные и местные жители не допустили.



Причиной пожара, предположительно послужило короткое замыкание электропроводки. Отделение почты временно разместили в здании сельского дома культуры.



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