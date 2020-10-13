В мэрии Улан-Удэ опровергли продление до мая дистанционного обучения в школах

Эта информация не соответствует действительности, говорят чиновники
В Улан-Удэ горожане активно распространяют в родительских чатах информацию о продлении дистанционного обучения в школах города до мая следующего года. В комитете по образованию администрации города эту информацию опровергли.
- Такая форма обучения – временная. Глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение рассмотреть варианты о поэтапном переходе детей на очное обучение: начальных классов, 5 классов, 9 и 11 классов. Сейчас комитет по образованию обсуждает все возможные варианты очного обучения в городских школах, - сообщила председатель комитета Татьяна Митрофанова.
В пресс-службе мэрии отметили, что вся достоверная информация по работе школ города и дистанционному обучению размещается на официальных ресурсах комитета по образованию в социальных сетях. «Просим родителей следить за достоверной информацией», обратились чиновники к горожанам.
Напомним, школы Улан-Удэ и ряда районов Бурятии перевели на «дистанционку» с 5 октября в связи ухудшением ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Данная мера была введена на две недели, до 19 октября. О продлении сроков дистанционного обучения официально пока ничего не сообщалось.
Фото: «Номер один»
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