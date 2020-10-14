Быстрее, выше, дороже!

О спортсменах надо заботиться. Вон, футболистам миллионы платят каждый месяц. А сельские чем хуже?

Наверное, так и подумали в Хоринске. И решили купить джип. Ну и что, если все не поместятся. Зато в комфорте!

«Хоринская ДЮСШ обращалась в администрацию района о необходимости приобретения автотранспорта для перевозки спортсменов на соревнования. В сентябре было опубликовано извещение о запросе котировок по поставке автомобиля. 6 октября в связи с нецелесообразностью данной закупки директору ДЮСШ предложено отменить ее. В настоящее время закупка отменена», говорится в тексте письма, которое вынуждены писать оправдывающиеся чиновники.Когда они говорят «автотранспорт», имеют в виду кроссовер Mitsubishi Outlander стоимостью 2 млн рублей. А что? Министрам можно, а ДЮСШ нельзя? Другой вопрос – кого имеют в виду под «спортсменами», которых собираются перевозить? Чиновника из администрации, в детстве игравшего в лапту? Его сына, активно интересующегося киберспортом, играя в компьютерные игры?Увы, так как аукцион отменили, мы этого никогда не узнаем. Так что не покататься хоринским спортсменам на Mitsubishi Outlander.Нарисовал Укусика Покусай