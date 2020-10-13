Проект ликвидации фенольного озера в Улан-Удэ выходит на финальные обсуждения

Компания «Безопасные технологии» готовит проект для передачи на рассмотрение в государственную экологическую экспертизу





Улан-Удэнский ЛВРЗ содействует ликвидации отстойника-накопителя, находящегося на территории завода. Проектировщиком работ выступило ЗАО «Безопасные технологии», подрядная организация произвела анализ возможных методов и предложила оптимальный способ устранения фенольного озера методом термической деструкции (пиролиза), сообщила сегодня пресс-служба предприятия.



«Использование этой технологии реализуется в полностью бескислородной среде. Процесс не позволяет окислять и сжигать отходы. Он положительно оценен профессиональным научным сообществом, включая предварительные оценки действующих независимых экспертов государственной экологической экспертизы», - отметили в пресс-службе.



Напомним, по решению Верховного суда Бурятии еще от 2016 года АО «Желдорреммаш» (входит в группу компаний «ЛокоТех») солидарно с ОАО «РЖД» обязаны обезвредить фенольный отстойник, образовавшийся в 80-90 годах 20 века. В соответствие с этим, стороны заключили соглашение о взаимодействии на стадии проектирования и ликвидации отстойника («фенольного озера»).



В настоящий момент подрядной организацией ЗАО «Безопасные технологии» по заключенному договору с ООО «ЛокоТех» (и софинансированием со стороны ОАО «РЖД») проведены инженерные изыскания, выполнен инвариантный анализ возможных методов ликвидации объекта (было оценено 20 технологий обезвреживания), включая анализ нескольких технологических схем (всего было рассмотрено четыре варианта) с выбором самой оптимальной.



Анализ проводился исходя из критериев экологической эффективности, а также с учетом опытной и промышленной апробации применяемых технологий, наличия на них государственных экологических экспертиз и с особым вниманием к отнесению каких-либо технологических методов к наилучшим доступным технологиям. Использование технологии пиролиза реализуется в полностью бескислородной среде. Такой процесс не позволяет окислять и сжигать отходы, так как для последнего действия необходимо избыточное количество воздуха. Эти процессы значительно отличаются как по физико-химическим свойствам, конструктивным исполнениям оборудования, так и по уровням воздействия на окружающую среду (в случае пиролиза эмиссии гораздо ниже - и это также оценивалось и принималось в качестве ключевых критериев при предпроектных проработках).



В рамках общественных обсуждений 15 сентября проектировщиками ЗАО «Безопасные технологии» были представлены проектные решения и ОВОС. Проект был положительно оценен профессиональным научным сообществом, включая предварительные оценки действующих независимых экспертов государственной экологической экспертизы, присутствовавших на заседании. По результатам слушаний принято решение одобрить намечаемую деятельность по обезвреживанию отстойника-накопителя и рекультивации нарушенных земель с учетом замечаний и предложений общественности.



В результате работы узкопрофильных высококвалифированных специалистов по охране окружающей среды со стороны проектной организации (ЗАО «БТ») и заказчиков (ОАО «РЖД», ООО «ЛокоТех», АО «Желдорреммаш») разработан проект, направленный на значительное улучшение экологической ситуации в регионе.



В настоящее время ЗАО «Безопасные технологии» готовит проект для передачи на рассмотрение в государственную экологическую экспертизу, в ходе которой ведущими экспертами будет дана всесторонняя оценка соблюдения экологического законодательства, воздействия на окружающую среду и мер защиты населения от намечаемой деятельности. Только после этого предусмотрено прохождение главной государственной экспертизы и разработка рабочей документации.



Важно отметить, что работы по ликвидации фенольного озера входят в приоритет экологической политики ООО «ЛокоТех», которая нацелена на создание благоприятной экологической обстановки в регионах присутствия компании.



Отметим, проект, все-таки, вызывает вопросы у общественности. Поэтому завтра состоится общественное обсуждение технологии ликвидации фенольного озера. «Номер один» расскажет об итогах этого обсуждения.



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